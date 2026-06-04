Суд в Швеции арестовал судно Caffa в первом случае по запросу украинской прокуратуры - Кравченко

Суд в Швеции сегодня арестовал судно "Caffa" - в первом случае, когда по запросу украинской прокуратуры о международной правовой помощи иностранный суд утвердил арест судна, которое могло быть причастно к незаконному вывозу украинской продукции с временно оккупированной территории, сообщил в четверг Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня суд в Швеции арестовал судно "CAFFA". Это первый случай, когда по запросу украинской прокуратуры о международной правовой помощи иностранный суд утвердил арест судна, которое могло быть причастно к незаконному вывозу украинской продукции с временно оккупированной территории - написал Кравченко.

По данным следствия, сообщил Генпрокурор, "CAFFA" систематически нарушало порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью нанесения ущерба интересам государства.

"Чтобы скрыть эту деятельность, использовалась схема с фальшивой регистрацией: в международных базах судно обозначено как "Guinea False"", - отметил он.

Как указал Кравченко, 12 марта 2026 года Офис Генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Королевства Швеция с запросом о международной правовой помощи. Украинская сторона просила провести обыск судна, допросить капитана и членов экипажа, а также наложить арест на "CAFFA". "Шведские компетентные органы оперативно начали выполнение запроса. Уже на следующей неделе после его получения был проведен обыск судна и допрошены свидетели", - добавил он.

"Сегодня этот процесс получил важное процессуальное продолжение - суд утвердил арест судна. Это конкретный результат международного правового взаимодействия Украины и наших партнеров. Ежедневная работа, обмен информацией, сбор и передача дополнительных доказательств дали результат: судно арестовано", - подчеркнул Кравченко.

"россия продолжает грабить украинские ресурсы на временно оккупированных территориях. Но Украина системно документирует эти преступления: устанавливает маршруты, идентифицирует суда, фиксирует незаконные заходы на оккупированную территорию и использует все механизмы международной правовой помощи.

Этот кейс - четкий сигнал, что никакие манипуляции с флагами, маршрутами или регистрацией не помогут избежать ответственности", - указал Генпрокурор.

Он подчеркнул: "Украина видит, фиксирует и доказывает это".

"Работаем дальше", - подытожил Кравченко.

Швеция арестовала судно Caffa по запросу другого государства