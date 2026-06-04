Суд в Швеции арестовал судно Caffa в первом случае по запросу украинской прокуратуры - Кравченко

$44.350.0151.530.14
ukenru
Эксклюзив
09:29 • 7216 просмотра
В Офисе Генпрокурора разъяснили, почему детектив НАБУ Гусаров вышел на свободу после признания вины
08:49 • 13528 просмотра
Глава Федерации профсоюзов Бызов призвал перенести региональное представительство МОТ из москвы в Центральную Азию
Эксклюзив
08:17 • 19521 просмотра
Дофамин и кортизол: почему во время длительного стресса исчезает мотивация и радость от жизни и как их вернуть
3 июня, 18:20 • 35105 просмотра
Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр
3 июня, 16:50 • 100082 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto
Эксклюзив
3 июня, 14:51 • 86015 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
3 июня, 14:12 • 59338 просмотра
Fire Point испытала баллистическую ракету FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA – видеоVideo
Эксклюзив
3 июня, 13:49 • 52626 просмотра
Суд должен реагировать на злоупотребление процессуальными правами в деле о смерти Аднана Кивана — эксперты
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 69565 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
3 июня, 06:48 • 56431 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2.6м/с
65%
749мм
Популярные новости
Трамп заявил о скором открытии Ормузского пролива, но преуменьшил угрозу иранских мин4 июня, 02:16 • 17953 просмотра
ЕС готовит санкции против китайских компаний за помощь россии - Politico4 июня, 05:33 • 15632 просмотра
Спутник зафиксировал последствия ударов по нефтяному терминалу и корвету "Бойкий" в санкт-петербургеPhotoVideo07:04 • 6646 просмотра
Как правильно почистить динамик в телефоне без повреждения смартфона09:24 • 10544 просмотра
После успешных испытаний FP-7 совладелец Fire Point Штилерман призвал Европу ускориться для реализации проекта FreyaPhotoVideo10:10 • 6852 просмотра
публикации
Два пациента — две трагедии, один врач: что известно об онкологе Марине Белоцерковской, которую судят по делу о медицинской халатностиPhoto11:35 • 16 просмотра
Как избавиться от слизней в доме, подвале и на огородеPhoto10:59 • 3328 просмотра
После успешных испытаний FP-7 совладелец Fire Point Штилерман призвал Европу ускориться для реализации проекта FreyaPhotoVideo10:10 • 7298 просмотра
Как правильно почистить динамик в телефоне без повреждения смартфона09:24 • 10751 просмотра
Дофамин и кортизол: почему во время длительного стресса исчезает мотивация и радость от жизни и как их вернуть
Эксклюзив
08:17 • 19521 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Израиль
Люксембург
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 39897 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 85535 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 91980 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 125737 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 118638 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

Суд в Швеции арестовал судно Caffa в первом случае по запросу украинской прокуратуры - Кравченко

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Швеция арестовала судно Caffa за незаконный вывоз продукции с оккупированных территорий. Это первый случай ареста по международному запросу прокуратуры.

Суд в Швеции арестовал судно Caffa в первом случае по запросу украинской прокуратуры - Кравченко

Суд в Швеции сегодня арестовал судно "Caffa" - в первом случае, когда по запросу украинской прокуратуры о международной правовой помощи иностранный суд утвердил арест судна, которое могло быть причастно к незаконному вывозу украинской продукции с временно оккупированной территории, сообщил в четверг Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня суд в Швеции арестовал судно "CAFFA". Это первый случай, когда по запросу украинской прокуратуры о международной правовой помощи иностранный суд утвердил арест судна, которое могло быть причастно к незаконному вывозу украинской продукции с временно оккупированной территории

- написал Кравченко.

По данным следствия, сообщил Генпрокурор, "CAFFA" систематически нарушало порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью нанесения ущерба интересам государства.

"Чтобы скрыть эту деятельность, использовалась схема с фальшивой регистрацией: в международных базах судно обозначено как "Guinea False"", - отметил он.

Как указал Кравченко, 12 марта 2026 года Офис Генерального прокурора обратился в Министерство юстиции Королевства Швеция с запросом о международной правовой помощи. Украинская сторона просила провести обыск судна, допросить капитана и членов экипажа, а также наложить арест на "CAFFA". "Шведские компетентные органы оперативно начали выполнение запроса. Уже на следующей неделе после его получения был проведен обыск судна и допрошены свидетели", - добавил он.

"Сегодня этот процесс получил важное процессуальное продолжение - суд утвердил арест судна. Это конкретный результат международного правового взаимодействия Украины и наших партнеров. Ежедневная работа, обмен информацией, сбор и передача дополнительных доказательств дали результат: судно арестовано", - подчеркнул Кравченко.

"россия продолжает грабить украинские ресурсы на временно оккупированных территориях. Но Украина системно документирует эти преступления: устанавливает маршруты, идентифицирует суда, фиксирует незаконные заходы на оккупированную территорию и использует все механизмы международной правовой помощи.

Этот кейс - четкий сигнал, что никакие манипуляции с флагами, маршрутами или регистрацией не помогут избежать ответственности", - указал Генпрокурор.

Он подчеркнул: "Украина видит, фиксирует и доказывает это".

"Работаем дальше", - подытожил Кравченко.

Швеция арестовала судно Caffa по запросу другого государства29.04.26, 23:43 • 3083 просмотра

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПНовости Мира
Обыск
Война в Украине
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Швеция
Украина