Суд продлил арест экс президента "Мотор Сичи" Богуслаева до 19 июля

Киевской апелляционный суд оставил под стражей без права на залог бывшего президента компании "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева. Он будет находиться в СИЗО до 19 июля. Об этом пишет Суспільне с ссылкой на адвоката Богуслаева Руслана Волынца, передает УНН.

Детали

По словам адвоката Богуслаева, прокурор, несмотря на завершение расследования, просил оставить меру пресечения в силе из-за рисков воздействия на свидетелей, бегства за границу, уничтожения или искажения доказательств, продолжения совершения преступления. Из них суд поддержал первые два.

Прогнозируемо продлили (мера пресечения-ред.). Хотя на самом деле насчет "побега за границу" простой логичный вопрос. Говорю судьям, вот у нас сейчас заседания проходят раз в месяц, бывает два раза. У нас там, условно, 40 томов дела, 50 свидетелей. То есть это до приговора, ну, в лучшем случае года три, а то и все пять. - пояснил адвокат.

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Следующее заседание по делу пройдет в начале июля. Защитник Богуслаева говорит, что адвокаты вместе с Богуслаевым почти ознакомились с доказательствами по делу.

Со свидетелями сейчас ситуация вышла уже за пределы устойчивой практики. Риск воздействия на свидетелей, его снимают обычно, когда следствие заканчивается и дело передается в суд. Иначе это замкнутый круг. Свидетелей будут допрашивать года через два, и все это время человек сидит. Мы в суде предлагали: давайте сначала свидетелей допросим, а потом исследовать доказательства будем. Прокурор возразил, суд поддержал, пока у нас такая ситуация - рассказал адвокат Богуслаева Волынец.

Напомним

В октябре 2023 года дело экс президента Мотор Сичи Богуслаева направили в суд и арестовала активы на 12 млрд грн.

Богуслаев был задержан СБУ в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

Ему инкриминируют пособничество государству агрессору, коллаборационная деятельность, содействие деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействие ВСУ.