Суд продовжив арешт експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва до 19 липня

ukenru
10:47 • 6987 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 18918 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 31109 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 53710 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 69209 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112014 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135888 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138895 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240532 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171161 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
36 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 41933 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 19979 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 47187 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 25864 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 30195 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240528 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361426 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376753 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292159 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365155 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60189 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76821 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88194 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170717 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173290 перегляди
Актуальне
Суд продовжив арешт експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва до 19 липня

Суд продовжив арешт експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва до 19 липня

Київ • УНН

 • 15431 перегляди

Апеляційний суд Києва продовжив термін утримання під вартою В'ячеслава Богуслаєва, колишнього президента "Мотор Січі", без права внесення застави до 19 липня.

Київській апеляційний суд залишив під вартою без права на заставу колишнього президента компанії "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаєва. Він перебуватиме в СІЗО до 19 липня. Про це пише Суспільне з посиланням на адвоката Богуслаєва Руслана Волинця, передає УНН.

Деталі 

За словами адвоката Богуслаєва, прокурор, попри завершення розслідування, просив залишити запобіжний захід у силі через ризики впливу на свідків, втечі за кордон, знищення або спотворення доказів, продовження здійснення злочину. З них суд підтримав перші два.

Прогнозовано продовжили (запобіжний захід - ред.). Хоча насправді щодо "втечі за кордон" просте логічне питання. Кажу суддям, от у нас зараз засідання відбуваються раз на місяць, буває два рази. У нас там, умовно, 40 томів справи, 50 свідків. Тобто це до вироку, ну, у кращому разі роки три, а то і всі пʼять.

- пояснив адвокат. 

ВАКС дозволив конфіскувати активи експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва18.04.24, 16:45 • 32457 переглядiв

Наступне засідання у справі пройде на початку липня. Захисник Богуслаєва каже, що адвокати разом із Богуслаєвим майже ознайомилися з доказами у справі.

Зі свідками зараз ситуація вийшла вже за межі сталої практики. Ризик впливу на свідків, його знімають зазвичай, коли слідство закінчується і справа передається до суду. Інакше це замкнуте коло. Свідків будуть допитувати роки через два, і весь цей час людина сидить. Ми в суді пропонували: давайте спочатку свідків допитаємо, а потім досліджувати докази будемо. Прокурор заперечив, суд підтримав, поки в нас така ситуація

- розповів адвокат Богуслаєва Волинець.

Нагадаємо

У жовтні 2023 року справу експрезидента Мотор Січі Богуслаєва направили до суду та арештувала активи на 12 млрд грн.

Богуслаєва було затримано СБУ у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

Йому інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації й, віднедавна, протидію ЗСУ.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ПолітикаКримінал та НП
vyshchyi-antykoruptsiinyi-sud-ukrainyВищий антикорупційний суд України
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
kyivКиїв
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37