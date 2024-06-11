Суд продовжив арешт експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва до 19 липня
Київ • УНН
Апеляційний суд Києва продовжив термін утримання під вартою В'ячеслава Богуслаєва, колишнього президента "Мотор Січі", без права внесення застави до 19 липня.
Київській апеляційний суд залишив під вартою без права на заставу колишнього президента компанії "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаєва. Він перебуватиме в СІЗО до 19 липня. Про це пише Суспільне з посиланням на адвоката Богуслаєва Руслана Волинця, передає УНН.
Деталі
За словами адвоката Богуслаєва, прокурор, попри завершення розслідування, просив залишити запобіжний захід у силі через ризики впливу на свідків, втечі за кордон, знищення або спотворення доказів, продовження здійснення злочину. З них суд підтримав перші два.
Прогнозовано продовжили (запобіжний захід - ред.). Хоча насправді щодо "втечі за кордон" просте логічне питання. Кажу суддям, от у нас зараз засідання відбуваються раз на місяць, буває два рази. У нас там, умовно, 40 томів справи, 50 свідків. Тобто це до вироку, ну, у кращому разі роки три, а то і всі пʼять.
ВАКС дозволив конфіскувати активи експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва18.04.24, 16:45 • 32457 переглядiв
Наступне засідання у справі пройде на початку липня. Захисник Богуслаєва каже, що адвокати разом із Богуслаєвим майже ознайомилися з доказами у справі.
Зі свідками зараз ситуація вийшла вже за межі сталої практики. Ризик впливу на свідків, його знімають зазвичай, коли слідство закінчується і справа передається до суду. Інакше це замкнуте коло. Свідків будуть допитувати роки через два, і весь цей час людина сидить. Ми в суді пропонували: давайте спочатку свідків допитаємо, а потім досліджувати докази будемо. Прокурор заперечив, суд підтримав, поки в нас така ситуація
Нагадаємо
У жовтні 2023 року справу експрезидента Мотор Січі Богуслаєва направили до суду та арештувала активи на 12 млрд грн.
Богуслаєва було затримано СБУ у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.
Йому інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації й, віднедавна, протидію ЗСУ.