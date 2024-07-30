Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что переговоры о мире с россией не должны быть восприняты как согласие на уступки. Он считает, что для достижения устойчивого мира, Украине нужно сосредоточиться на четырех ключевых элементах. Об этом он сказал в интервью изданию Le Monde, пишет УНН.

"Мы должны различать возможный процесс обсуждения, который не является самоцелью, и мир. Начало переговоров не означает, что вы пойдете на уступки", - говорит Стубб.

Он считает, что Владимиру Зеленскому нужны четыре элемента, чтобы этот процесс мира был окончательным.

"Первое касается территорий, которые сейчас оккупированы россией, и это будет ее единственное решение. Во-вторых, Украине нужны гарантии безопасности. И именно здесь мы можем помочь ему, через двусторонние соглашения и возможный путь в НАТО, и, конечно, в Европейский Союз. В-третьих, нужно правосудие для того, чтобы привлечь к ответственности российских военных преступников", - сказал президент Финляндии.

По его словам Зеленскому нужна поддержка для восстановления Украины.

"С нашей точки зрения, путь к миру очевиден: россия должна отступить. Но нельзя рассматривать этот отход как предпосылку. Нам нужно убедить Глобальный Юг, что то, что делает россия, - это империализм. В их интересах остановить этот конфликт. Если бы Си Цзиньпин хотел остановить войну, он мог бы позвонить путину и сказать: "Хватит!", - говорит Стубб.

Он считает, что Китай может повлиять на прекращение боевых действий, поскольку он находится в позиции силы против России.

Напомним

Во время рабочего визита главы МИД Дмитрия Кулебы в КНР - Пекин подтвердил, что не будет поставлять оружие в рф и поддерживает Украину.