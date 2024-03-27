Стреляли в украинских воинов в Северодонецке и участвовали в штурмах Авдеевки и Марьинки: будут судить еще 5 предателей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  46118 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  83386 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  126365 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  122544 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  137841 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125366 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143321 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134776 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179832 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167144 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 10:44  •  469899 просмотра

Стреляли в украинских воинов в Северодонецке и участвовали в штурмах Авдеевки и Марьинки: будут судить еще 5 предателей

Еще пятерых предателей, которые воевали против Украины, в том числе снайпера, который стрелял по украинским солдатам в Северодонецке, будут судить за государственную измену и коллаборационизм.

Война •   •  15253 просмотра
Стреляли в украинских воинов в Северодонецке и участвовали в штурмах Авдеевки и Марьинки: будут судить еще 5 предателей

Из-за новых ограничений ЕС по агроимпорту Украина может потерять миллионы - СМИ

Украина потеряет миллионы потенциальной прибыли из-за новых ограничений ЕС на беспошлинный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которые учитывают сниженный объем импорта со второй половины 2021 года.

Экономика •   •  15062 просмотра
Из-за новых ограничений ЕС по агроимпорту Украина может потерять миллионы - СМИ

Разворовали 3,7 млн грн на восстановлении энергоинфраструктуры Одесской области: двум подрядчикам сообщено о подозрении

Двое подрядчиков присвоили 3,7 миллиона гривен, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры Одесской области, поврежденной вражескими обстрелами, подделав документы о транспортных расходах.

Криминал и ЧП •   •  17105 просмотра
Разворовали 3,7 млн грн на восстановлении энергоинфраструктуры Одесской области: двум подрядчикам сообщено о подозрении

Шаппс призвал Европу продлить беспошлинную торговлю с Украиной, чтобы защитить ее от вторжения рф

Британия призывает Европу продлить беспошлинный и неквотированный импорт из Украины на большинство товаров, чтобы защитить Украину от российского вторжения.

Экономика •   •  20176 просмотра
Шаппс призвал Европу продлить беспошлинную торговлю с Украиной, чтобы защитить ее от вторжения рф

В популярной игре Fortnite появилась карта майдана Независимости: вырученные на ней средства пойдут на восстановление Николаевщины

Fortnite выпустила карту, воссоздающую киевский Майдан Независимости, а средства от времени, проведенного игроками на карте, пойдут на восстановление амбулатории в Николаевской области.

Общество •   •  17730 просмотра
В популярной игре Fortnite появилась карта майдана Независимости: вырученные на ней средства пойдут на восстановление Николаевщины

Евлаш рассказал чем украинская ПВО может сбивать "Цирконы" рф

Украина имеет системы противовоздушной обороны, такие как SAMP/T и Patriot, которые могут сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Циркон", но нуждается в большем количестве таких систем для защиты критически важной инфраструктуры вдоль большой линии фронта, по словам представителя Воздушных сил Украины.

Война •   •  17500 просмотра
Евлаш рассказал чем украинская ПВО может сбивать "Цирконы" рф

Вражеский дрон ударил по жилому дому в поселке на Херсонщине: погибла пожилая женщина

61-летняя женщина погибла, когда российские войска попали беспилотником-камикадзе в жилой дом в селе Михайловка Херсонской области.

Война •   •  19877 просмотра
Вражеский дрон ударил по жилому дому в поселке на Херсонщине: погибла пожилая женщина

Турция декларирует борьбу с ИГИЛ на фоне информации о посещении Стамбула московскими террористами

Турция задержала 147 человек в рамках операций против ИГИЛ, в то время как появились сообщения о том, что двое подозреваемых в совершении теракта в москве посетили Стамбул до этого инцидента.

Новости Мира •   •  16811 просмотра
Турция декларирует борьбу с ИГИЛ на фоне информации о посещении Стамбула московскими террористами

Минобороны: "Агентство оборонных закупок" приобретет 4 тыс БПЛА через Prozorro

Министерство обороны объявило о закупке 3 000 DJI Mavic 3E и 1 000 DJI Mavic 3 Thermal БПЛА через систему Prozorro, что является частью более масштабной закупки 20 000 беспилотников для Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  18195 просмотра
Минобороны: "Агентство оборонных закупок" приобретет 4 тыс БПЛА через Prozorro

В Украине в ближайшее время теплая погода, но с кратковременным похолоданием - синоптик

В Украине ожидается теплая погода с температурой до +22°C, за исключением кратковременного похолодания 3-4 апреля.

Общество •   •  18509 просмотра
В Украине в ближайшее время теплая погода, но с кратковременным похолоданием - синоптик