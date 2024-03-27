Стреляли в украинских воинов в Северодонецке и участвовали в штурмах Авдеевки и Марьинки: будут судить еще 5 предателей

Правоохранители собрали доказательную базу и передали в суд материалы на еще пятерых предателей, которые воевали против Сил обороны на востоке Украины. В частности, будут судить снайпера, который стрелял в украинских бойцов в Северодонецке. Об этом в среду сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

Как отмечается, в начале полномасштабного вторжения рф предатели проживали во временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Оттуда добровольно "мобилизовались" в Южный военный округ РФ.

Фигуранты, по данным СБУ, штурмовали украинские города на восточном фронте и возводили фортификационные сооружения, в частности так называемые "зубы дракона".

В феврале этого года злоумышленники попали в плен украинских защитников во время ожесточенных боев в районах Авдеевки, Марьинки и Бахмута.

Сообщается, что среди задержанных - снайпер вражеского подразделения, который в июне 2022 года обстреливал позиции Сил обороны в Северодонецке, а впоследствии воевал в Донецкой области.

Еще один боевик - сначала был санитаром эвакуационного подразделения медицинского взвода оккупантов. Однако позже его назначили командиром штурмового отделения и перебросили под поселок Белогоровка на Краматорском направлении.

Остальные трое задержанных - участвовали в "мясных" штурмах Авдеевки и Марьинки, а также захватывали город Рубежное Луганской области.

Дополнение

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение, отметили в СБУ.

Двух предателей, которые штурмовали Авдеевку приговорили к 15 годам тюрьмы