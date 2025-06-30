Starlink инвестирует более 110 миллионов долларов в африканскую инфраструктуру, включая проекты в ЮАР

Интернет-компания направит инвестиции в инфраструктуру в рамках поддержки Сообщества развития Юга Африки, состоящего из 16 стран. Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Детали

Starlink миллиардера Илона Маска может инвестировать около 112,7 миллиона долларов США в Южной Африке, сообщает Business Day со ссылкой на неназванные источники. В целом речь идет об инвестициях, которые будут направлены на инфраструктуру. Это, по замыслу, должно поддержать Сообщество развития Южной Африки из 16 стран. Starlink будет использовать местные фирмы для строительства, аренды и обслуживания.

Starlink стремится заключить соглашение с властями Южной Африки до саммита G20 в Йоханнесбурге в ноябре, а решение о лицензии на эксплуатацию в конечном итоге будет оставаться за отраслевым регулятором страны. - пишет Вloomberg.

Что касается амбиций развития проектов в ЮАР. Родившийся в Претории Маск ранее заявлял, что хочет, чтобы интернет-услуги Starlink были доступны в крупнейшей экономике Африки. Технологический миллиардер не отказывается от какой-либо доли в компании, в контексте соблюдения правил по расширению прав чернокожих. Последние пока, по словам Маска, являются "откровенно расистскими".

Напомним

Дональд Трамп в интервью Fox News назвал миллиардера Илона Маска "отличным парнем" и "расстроенным", так как тот "не получал того, чего хотел". Это интервью было записано до публикации последних критических постов Маска относительно налогового законопроекта.