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Starlink инвестирует более 110 миллионов долларов в африканскую инфраструктуру, включая проекты в ЮАР

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Starlink планирует инвестировать около 112,7 миллиона долларов США в инфраструктуру Южной Африки для поддержки 16 стран Сообщества развития Юга Африки. Компания стремится заключить соглашение с властями ЮАР до саммита G20 в ноябре, используя местные фирмы для строительства.

Starlink инвестирует более 110 миллионов долларов в африканскую инфраструктуру, включая проекты в ЮАР

Интернет-компания направит инвестиции в инфраструктуру в рамках поддержки Сообщества развития Юга Африки, состоящего из 16 стран. Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Детали

Starlink миллиардера Илона Маска может инвестировать около 112,7 миллиона долларов США в Южной Африке, сообщает Business Day со ссылкой на неназванные источники. В целом речь идет об инвестициях, которые будут направлены на инфраструктуру. Это, по замыслу, должно поддержать Сообщество развития Южной Африки из 16 стран. Starlink будет использовать местные фирмы для строительства, аренды и обслуживания.

Starlink стремится заключить соглашение с властями Южной Африки до саммита G20 в Йоханнесбурге в ноябре, а решение о лицензии на эксплуатацию в конечном итоге будет оставаться за отраслевым регулятором страны.

- пишет Вloomberg.

Что касается амбиций развития проектов в ЮАР. Родившийся в Претории Маск ранее заявлял, что хочет, чтобы интернет-услуги Starlink были доступны в крупнейшей экономике Африки. Технологический миллиардер не отказывается от какой-либо доли в компании, в контексте соблюдения правил по расширению прав чернокожих. Последние пока, по словам Маска, являются "откровенно расистскими".

Напомним

Дональд Трамп в интервью Fox News назвал миллиардера Илона Маска "отличным парнем" и "расстроенным", так как тот "не получал того, чего хотел". Это интервью было записано до публикации последних критических постов Маска относительно налогового законопроекта.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Фокс Ньюс
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Элон Маск
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