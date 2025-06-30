Starlink інвестує понад $110 мільйонів у африканську інфраструктуру, зокрема проєкти у ПАР
Київ • УНН
Starlink планує інвестувати близько 112,7 мільйона доларів США в інфраструктуру Південної Африки для підтримки 16 країн Південноафриканської спільноти розвитку. Компанія прагне укласти угоду з владою ПАР до саміту G20 в листопаді, використовуючи місцеві фірми для будівництва.
Інтернет-компанія спрямує інвестиції в інфраструктуру у рамках підтримки Південноафриканської спільноти розвитку з 16 країн. Передає УНН із посиланням на Вloomberg.
Деталі
Starlink мільярдера Ілона Маска може інвестувати близько 112,7 мільйона доларів США у Південній Африці, повідомляє Business Day з посиланням на неназвані джерела. Загалом ідеться про інвестиції, що будуть спрямовані на інфраструктуру. Це за задумом має підтримати Південноафриканську спільноту розвитку з 16 країн. Starlink використовуватиме місцеві фірми для будівництва, оренди та обслуговування.
Starlink прагне укласти угоду з владою Південної Африки до саміту G20 у Йоганнесбурзі в листопаді, а рішення щодо ліцензії на експлуатацію зрештою залишатиметься за галузевим регулятором країни.
Щодо амбіцій розвитку проєктів у ПАР. Народжений у Преторії Маск раніше заявляв, що хоче, щоб інтернет-послуги Starlink були доступні в найбільшій економіці Африки. Технологічний мільярдер не відмовляється від будь-якої частки в компанії, у контексті дотримання правил щодо розширення прав чорношкірих. Останні наразі, за словами Маска, є "відверто расистськими".
Нагадаємо
Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News назвав мільярдера Ілона Маска "чудовим хлопцем" та "засмученим", оскільки той "не отримував того, чого хотів". Це інтерв'ю було записано до публікації останніх критичних постів Маска щодо податкового законопроєкту.