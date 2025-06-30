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Starlink

Starlink інвестує понад $110 мільйонів у африканську інфраструктуру, зокрема проєкти у ПАР

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Starlink планує інвестувати близько 112,7 мільйона доларів США в інфраструктуру Південної Африки для підтримки 16 країн Південноафриканської спільноти розвитку. Компанія прагне укласти угоду з владою ПАР до саміту G20 в листопаді, використовуючи місцеві фірми для будівництва.

Starlink інвестує понад $110 мільйонів у африканську інфраструктуру, зокрема проєкти у ПАР

Інтернет-компанія спрямує інвестиції в інфраструктуру у рамках підтримки Південноафриканської спільноти розвитку з 16 країн. Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Starlink мільярдера Ілона Маска може інвестувати близько 112,7 мільйона доларів США у Південній Африці, повідомляє Business Day з посиланням на неназвані джерела. Загалом ідеться про інвестиції, що будуть спрямовані на інфраструктуру. Це за задумом має підтримати Південноафриканську спільноту розвитку з 16 країн. Starlink використовуватиме місцеві фірми для будівництва, оренди та обслуговування.

Starlink прагне укласти угоду з владою Південної Африки до саміту G20 у Йоганнесбурзі в листопаді, а рішення щодо ліцензії на експлуатацію зрештою залишатиметься за галузевим регулятором країни.

- пише Вloomberg.

Щодо амбіцій розвитку проєктів у ПАР. Народжений у Преторії Маск раніше заявляв, що хоче, щоб інтернет-послуги Starlink були доступні в найбільшій економіці Африки. Технологічний мільярдер не відмовляється від будь-якої частки в компанії, у контексті дотримання правил щодо розширення прав чорношкірих. Останні наразі, за словами Маска, є "відверто расистськими".

Нагадаємо

Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News назвав мільярдера Ілона Маска "чудовим хлопцем" та "засмученим", оскільки той "не отримував того, чого хотів". Це інтерв'ю було записано до публікації останніх критичних постів Маска щодо податкового законопроєкту.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
Starlink
Fox News Channel
Bloomberg
Дональд Трамп
Ілон Маск
Південно-Африканська Республіка
Tesla
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