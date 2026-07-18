США и Мексика во вторник проведут новый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле
Киев • УНН
Во вторник в Мехико состоится третий раунд переговоров США и Мексики по обновлению Североамериканского соглашения о свободной торговле. Ключевые темы включают сталелитейную и автомобильную промышленность, сельское хозяйство и электронные платежные системы.
Представители США и Мексики во вторник встретятся в Мехико для третьего раунда переговоров по обновлению Североамериканского соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом, пишет УНН.
Детали
По информации администрации президента США Дональда Трампа, ключевыми темами переговоров станут вопросы сталелитейной и автомобильной промышленности, сельского хозяйства, а также электронных платежных систем.
В переговорах примет участие торговый представитель США Джеймисон Грир. Также он проведет встречу с президенткой Мексики Клаудией Шейнбаум в Национальном дворце, где стороны обсудят прогресс в переговорах по возобновлению Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA).
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