США и Мексика во вторник проведут новый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле

$44.620.1351.160.10
ukenru
17 июля, 18:34 • 12327 просмотра
Реорганизация ведомств: правительство восстановило Минагрополитики и создало Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ
17 июля, 16:55 • 31751 просмотра
Удалось восстановить одно из ключевых доказательств - Генпрокурор обнародовал видео покушения на семью Ермолаева в Монако
17 июля, 16:35 • 26033 просмотра
Украина откроет архивы СБУ и СЗР по трагическим событиям XX века на Волыни - Зеленский
17 июля, 15:34 • 24916 просмотра
Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине
17 июля, 14:53 • 26408 просмотра
Правительство назначило Хмару и.о. министра обороны, Сибигу - и.о. министра иностранных дел - Корецкий
17 июля, 13:54 • 30254 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты
17 июля, 12:08 • 23418 просмотра
Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства
17 июля, 11:19 • 28386 просмотра
Зеленский назначает Клименко секретарем СНБО
17 июля, 11:18 • 22633 просмотра
ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву
17 июля, 11:00 • 20256 просмотра
СБУ уничтожила российский самолет Ту-95 в энгельсе - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2.1м/с
49%
748мм
Популярные новости
Победители ЧМ-2026 получат золотые перстниPhotoVideo17 июля, 20:10 • 6604 просмотра
ГСЧС завершила очистку озера Кирилловского после российского удара по КиевуPhoto17 июля, 20:37 • 6028 просмотра
В Польше впервые большинство граждан выступило против приема украинских беженцев – опрос17 июля, 21:17 • 3484 просмотра
Украине уже стоит искать замену самолетам Saab 340 AEW, которые могут служить до 2030 года – Defense Express01:37 • 4440 просмотра
В Крыму сообщают о массированной атаке дронов, взрывы раздавались возле аэродрома "Гвардейское"02:56 • 8480 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 17954 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17 июля, 13:54 • 30257 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto17 июля, 10:41 • 39909 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 46063 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 52685 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Кир Стармер
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Канада
Испания
Реклама
УНН Lite
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 14297 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP17 июля, 13:42 • 17081 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей17 июля, 12:54 • 13539 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto17 июля, 10:01 • 31918 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей17 июля, 07:59 • 32164 просмотра
Актуальное
Фильм
Grumman E-2 Hawkeye
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale
Техника

США и Мексика во вторник проведут новый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле

Киев • УНН

 • 1404 просмотра

Во вторник в Мехико состоится третий раунд переговоров США и Мексики по обновлению Североамериканского соглашения о свободной торговле. Ключевые темы включают сталелитейную и автомобильную промышленность, сельское хозяйство и электронные платежные системы.

США и Мексика во вторник проведут новый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле

Представители США и Мексики во вторник встретятся в Мехико для третьего раунда переговоров по обновлению Североамериканского соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом, пишет УНН.

Детали

По информации администрации президента США Дональда Трампа, ключевыми темами переговоров станут вопросы сталелитейной и автомобильной промышленности, сельского хозяйства, а также электронных платежных систем.

В переговорах примет участие торговый представитель США Джеймисон Грир. Также он проведет встречу с президенткой Мексики Клаудией Шейнбаум в Национальном дворце, где стороны обсудят прогресс в переговорах по возобновлению Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

Количество арестов мигрантов на границе США выросло на 50% с начала второго срока Трампа16.05.26, 04:56 • 4571 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Белый дом
Reuters
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Соединённые Штаты