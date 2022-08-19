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Соавтор налоговой реформы "10-10-10" не знает о существовании противоречащей ей директивы ЕС по НДС

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Соавтор новой налоговой реформы "10-10-10", основатель Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар не знает о существовании документа ЕС, прямо противоречащего внедрению в Украине такой реформы. На это обратила внимание эксперт Института экономических исследований Александра Бетлий, пишет УНН.

Соавтор налоговой реформы "10-10-10" не знает о существовании противоречащей ей директивы ЕС по НДС

Реформа, вызвавшая в основном негативную реакцию у экономических экспертов и представителей бизнеса, вновь вызвала теперь уже конкретные замечания со стороны специалистов по существу предлагаемых изменений.

Суть реформы

Главные предложения реформирования налоговой системы сводятся к следующим пунктам:

уменьшить НДС с 20% до 10%;

уменьшить НДФЛ с 18% до 10%;

военный сбор устанавливается на уровне 3% (сейчас – 1,5%);

налог на прибыль (18%) заменяется налогом на выведенный капитал (10%).

И вот здесь собственно и возникает несоответствие, на которое обратила внимание Бетлий.

"Есть директива НДС – ЕС: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0112

Там есть вот такая вот статья:

"(29) ... To prevent divergences in the standard rates of VAT applied by the Member States from leading to structural imbalances in the Community and distortions of competition in some sectors of activity, a minimum standard rate of 15 % should be fixed, subject to review".

То есть минимальная стандартная ставка НДС = 15%", - написала эксперт на своей странице в Facebook.

Бетлий обратила внимание, что соавтор реформы Михаил Кухар уверен, что такой директивы не существует, а другие эксперты, в частности бывший заместитель министра финансов Елена Макеева, перепутали цифры и понятия и имели в виду международные договоренности о 15% налога на прибыль.

"А ​​еще авторы "реформы" действительно забыли о договоренностях минимальной ставки налога на прибыль предприятий 15% по BEPS", – добавила Бетлий.

Под постом разгорелось обсуждение среди представителей экспертного сообщества. Которые отметили, что, в частности, ЕС не будет создавать особые условия для Украины, которая взяла на себя обязательство привести налоговое законодательство к стандартам ЕС.

Такая реформаторская инициатива, кроме прочего, может повредить интеграции Украины. Противники предложенной реформы "10-10-10" считают, что такие инициативы бросают тень на людей у ​​власти и подставляют, в частности, заместителя главы Офиса Президента Ростислава Шурму, недавно озвучившего предложенную инициативу в одном из интервью.

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