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Співавтор податкової реформи "10-10-10" не знає про існування директиви ЄС щодо ПДВ, що їй суперечить

Київ • УНН

 • 351488 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Співавтор нової податкової реформи "10-10-10", засновник Незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар не знає про існування документу ЄС, що прямо суперечить впровадженню в Україні такої реформи. На це звернула увагу експерт Інституту економічних досліджень Олександра Бетлій, пише УНН.

Співавтор податкової реформи "10-10-10" не знає про існування директиви ЄС щодо ПДВ, що їй суперечить

Реформа, яка вже викликала здебільшого негативну реакцію в економічних експертів та представників бізнесу, знову викликала тепер вже конкретні зауваження з боку спеціалістів до суті пропонованих змін.

Суть реформи

Головні пропозиції реформування податкової системи зводяться до наступних пунктів:

зменшити ПДВ із 20% до 10%;

зменшити ПДФО з 18% до 10%;

військовий збір встановлюється лише на рівні 3% (зараз – 1,5%);

податок з прибутку (18%) замінюється податком на виведений капітал (10%).

І ось тут власне і виникає невідповідність, на яку звернула увагу Бетлій.

"Є директива ПДВ - ЄС: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0112

Там є от така от стаття:

"(29) ... To prevent divergences in the standard rates of VAT applied by the Member States from leading to structural imbalances in the Community and distortions of competition in some sectors of activity, a minimum standard rate of 15 % should be fixed, subject to review".

Тобто мінімальна стандартна ставка ПДВ = 15%", - написала експерт на своїй сторінці у Фейсбук.

Бетлій звернула увагу, що співавтор реформи Михайло Кухар впевнений, що такої директиви не існує, а інші експерти, зокрема колишній заступник міністра фінансів Олена Макеєва, переплутали цифри і поняття та мали на увазі міжнародні домовленості щодо 15% податку на прибуток.

"А ще автори "реформи" справді забули про домовленості мінімальної ставки податку на прибуток підприємств 15% по BEPS", - додала Бетлій.

Під постом розгорілося обговорення серед представників експертної спільноти. Які зауважили, що, зокрема, ЄС не створюватиме особливі умови для України, яка взяла на себе зобов’язання привести податкове законодавство до стандартів ЄС.

Отже така реформаторська ініціатива, окрім іншого, може зашкодити інтеграції України. Противники запронованої реформи "10-10-10" вважають, що такі ініціативи кидають тінь на людей при владі і підставляють, зокрема, заступника голови Офісу Президента Ростислава Шурму, який нещодавно озвучив запропоновану ініціативу в одному з інтерв’ю.

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