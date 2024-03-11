Совместные морские учения Ирана, Китая и россии начнутся 12 марта

Во вторник 12 марта начинается основной этап совместных военно-морских учений "Морской пояс безопасности - 2024" между вооруженными силами Ирана, россии и Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Irna.

Детали

В учениях будут задействованы военные ВМС Ирана, Китая и россии.

На тренировке также будут присутствовать представители стран Омана, Азербаиджана, Казахстана, Пакистана и ЮАР.

Как отмечается, целью проведения учений является усиление безопасности в регионе, расширение многостороннего сотрудничества между странами-участницами, а также "демонстрация доброй воли и способности этих стран совместно поддерживать мир во всем мире, морскую безопасность и создавать морское сообщество с общим будущим".

Дополнение

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в феврале заявлял, что пока нет перспективы получения рф иранских ракет.