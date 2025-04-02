Совет Европы обеспокоен арестом мэра Стамбула: запланирована спецмиссия в Турцию по вопросам демократии

Конгресс Совета Европы провел срочные дебаты, в которых было провозглашено желание "положить конец отстранению и увольнению мэров в Турции", передает УНН со ссылкой на Еuronews.

Детали

На фоне ареста мэра Стамбула, лидера оппозиции Экрема Имамоглу, в Европе возникло беспокойство относительно состояния демократических норм в Турции. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы провел дебаты и сейчас намерен направить в Турцию миссию по установлению фактов "демократического отступления". Речь идет о выяснении фактов широкомасштабного давления на оппозицию и увольнения избранных мэров.

В этом контексте рассматривается 150 избранных мэров в Турции, многие из которых были представителями оппозиционных партий, которые были уволены с 2016 года и часто заменялись "попечителями" со стороны действующего правительства страны.

Мы хотим положить конец отстранению мэров, увольнению мэров и замене попечителями. Мы не считаем, что это справедливо или уместно - заявила Euronews Брайоны Рудкин, один из содокладчиков Конгресса по Турции.

Дэвид Эрай, другой содокладчик, рассказал, как предыдущая миссия по мониторингу выявила несколько ключевых проблем, которые противоречат Европейской хартии местного самоуправления, которую подписала Турция.

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Дебаты Конгресса были запланированы до ареста Имамоглу, что лишь усилило срочность.

Мы не получили обратной связи [от турецких властей по нашим рекомендациям], и поскольку мы увидели, что некоторые мэры были уволены, мы предложили бюро организовать специальные дебаты - сказал Эрай.

Брайоны Рудкин описал ситуацию в Турции, как пример "демократического отступления, которое мы признали бы в остальной Европе".

Дополнение

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила во вторник, что она отложила официальный визит в Турцию из-за того, что происходит в стране после ареста мэра Стамбула, лидера оппозиции Экрема Имамоглу.

Словенская еврокомиссар сослалась на дипломатический форум, запланированный на 11-13 апреля, и на запланированную ею встречу в турецкой столице с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Европейский Союз глубоко обеспокоен задержанием и арестом мэра Стамбула и других общественных деятелей, включая представителей прессы и гражданского общества - сказала Комиссар.

По ее словам, это "существенно сужает пространство для осуществления основных свобод, ослабляя демократию и политический плюрализм".

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