В Турции продолжаются протесты после ареста мэра Стамбула: что говорят власти и оппозиция
Киев • УНН
Власти осудили призывы к бойкоту, организованные оппозицией после ареста мэра Стамбула. Министр торговли назвал это попыткой подорвать экономическую стабильность страны.
Турецкие власти осудили призывы оппозиции к массовому коммерческому бойкоту после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, за которым последовали акции протеста по всей стране.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
После ареста мэра Стамбула оппозиционная Республиканская народная партия призвала к бойкоту товаров и услуг от компаний, которые, вероятно, имеют связи с правительством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
В то же время министр торговли Турции Омер Болат заявил, что призывы к бойкоту представляют угрозу экономической стабильности. Он обвинил тех, кто их поддерживает, в попытках подрыва работы правительства.
Это попытка саботировать экономику, которая включает элементы несправедливой торговли и конкуренции. Мы считаем это бессмысленной попыткой кругов, которые считают себя хозяевами этой страны
Экрем Имамоглу является главным политическим соперником Эрдогана и кандидатом от Республиканской народной партии – он принимает активное участие в политической жизни страны.
Напомним
В Стамбуле после ареста мэра Экрема Имамоглу муниципальный совет избрал временного исполняющего обязанности городского головы. Однако это не остановило акции протеста.