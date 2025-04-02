У Туреччині продовжуються протести після арешту мера Стамбула: що кажуть влада і опозиція
Київ • УНН
Влада засудила заклики до бойкоту, організовані опозицією після арешту мера Стамбула. Міністр торгівлі назвав це спробою підірвати економічну стабільність країни.
Турецька влада засудила заклики опозиції до масового комерційного бойкоту після арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу, за яким послідували акції протесту по всій країні.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Після арешту мера Стамбула опозиційна Республіканська народна партія закликала до бойкоту товарів і послуг від компаній, які, ймовірно, мають зв'язки з урядом президента Реджепа Тайїпа Ердогана.
Водночас міністр торгівлі Туреччини Омер Болат заявив, що заклики до бойкоту становлять загрозу економічній стабільності. Він звинуватив тих, хто їх підтримує, у спробах підриву роботи уряду.
Це спроба саботувати економіку, яка включає елементи несправедливої торгівлі та конкуренції. Ми вважаємо це безглуздою спробою кіл, які вважають себе господарями цієї країни
Екрем Імамоглу є головним політичним суперником Ердогана та кандидатом від Республіканської народної партії – він бере активну участь у політичному житті країни.
Нагадаємо
У Стамбулі після арешту мера Екрема Імамоглу муніципальна рада обрала тимчасового виконувача обов’язків міського голови. Однак це не зупинило акції протесту.