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У Туреччині продовжуються протести після арешту мера Стамбула: що кажуть влада і опозиція

Київ • УНН

 • 13317 перегляди

Влада засудила заклики до бойкоту, організовані опозицією після арешту мера Стамбула. Міністр торгівлі назвав це спробою підірвати економічну стабільність країни.

У Туреччині продовжуються протести після арешту мера Стамбула: що кажуть влада і опозиція

Турецька влада засудила заклики опозиції до масового комерційного бойкоту після арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу, за яким послідували акції протесту по всій країні.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Після арешту мера Стамбула опозиційна Республіканська народна партія закликала до бойкоту товарів і послуг від компаній, які, ймовірно, мають зв'язки з урядом президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

Водночас міністр торгівлі Туреччини Омер Болат заявив, що заклики до бойкоту становлять загрозу економічній стабільності. Він звинуватив тих, хто їх підтримує, у спробах підриву роботи уряду.

Це спроба саботувати економіку, яка включає елементи несправедливої торгівлі та конкуренції. Ми вважаємо це безглуздою спробою кіл, які вважають себе господарями цієї країни

- заявив Омер Болат.

Екрем Імамоглу є головним політичним суперником Ердогана та кандидатом від Республіканської народної партії – він бере активну участь у політичному житті країни.

Нагадаємо

У Стамбулі після арешту мера Екрема Імамоглу муніципальна рада обрала тимчасового виконувача обов’язків міського голови. Однак це не зупинило акції протесту.  

Євген Устименко

Євген Устименко

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