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Рада Європи стурбована арештом мера Стамбула: заплановано спецмісію до Туреччини щодо питань демократії

Київ • УНН

 • 14200 перегляди

Рада Європи направить місію до Туреччини через арешт мера Стамбула, який викликає занепокоєння щодо демократії в країні. З 2016 року в Туреччині звільнено 150 мерів, часто замінених ставлениками уряду.

Рада Європи стурбована арештом мера Стамбула: заплановано спецмісію до Туреччини щодо питань демократії

Конгрес Ради Європи провів термінові дебати, в яких було проголошено бажання "покласти край відстороненню та звільненню мерів у Туреччині", передає УНН із посиланням на Еuronews.

Деталі

На тлі арешту мера Стамбула, лідера опозиції Екрема Імамоглу, у Європі виникло занепокоєння щодо стану демократичних норм в Туреччині. Конгрес місцевої та регіональної влади Ради Європи провів дебати та наразі має намір направити до Туреччини місію щодо встановлення фактів "демократичного відступу". Ідеться про з'ясування фактів широкомасштабного тиску на опозицію та звільнення обраних мерів.

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У цьому контексті розглядається 150 обраних мерів у Туреччині, багато з яких були представниками опозиційних партій, які були звільнені з 2016 року та часто замінювались "піклувальниками" зі сторони діючого уряду країни.

Ми хочемо покласти край відстороненню мерів, звільненню мерів та заміні піклувальниками. Ми не вважаємо, що це справедливо чи доречно

- заявила Euronews Брайоні Рудкін, один із співдоповідачів Конгресу щодо Туреччини.

Девід Ерай, інший співдоповідач, розповів, як попередня місія з моніторингу виявила кілька ключових проблем, які суперечать Європейській хартії місцевого самоврядування, яку підписала Туреччина.

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Дебати Конгресу було заплановано до арешту Імамоглу, що лише посилило терміновість.

Ми не отримали зворотного зв'язку (від турецької влади за нашими рекомендаціями), і оскільки ми побачили, що деяких мерів було звільнено, ми запропонували бюро організувати спеціальні дебати

- сказав Ерай.

Брайоні Рудкін описав ситуацію у Туреччині, як приклад "демократичного відступу, який ми визнали б у решті Європи".

Доповнення

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила у вівторок, що вона відклала офіційний візит до Туреччини через те, що відбувається в країні після арешту мера Стамбула, лідера опозиції Екрема Імамоглу.

Словенська єврокомісар послалася на дипломатичний форум, запланований на 11-13 квітня, і на заплановану нею зустріч у турецькій столиці з міністром закордонних справ Хаканом Фіданом.

Європейський Союз глибоко стурбований затриманням та арештом мера Стамбула та інших громадських діячів, включаючи представників преси та громадянського суспільства

- сказала Комісар.

За її словами, це "суттєво звужує простір для здійснення основних свобод, послаблюючи демократію та політичний плюралізм".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Екрем Імамоглу
Рада Європи
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