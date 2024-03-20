Совет ассоциации Украина-ЕС не признает проведение и результаты "выборов" рф на оккупированных территориях

Совет ассоциации Украина-ЕС решительно осудил проведение рф "президентских выборов" на временно оккупированных россией территориях Украины и подчеркнул, что не признает их проведения и результаты. Об этом говорится в совместном прессрелизе по итогам 9-го заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Совет ассоциации решительно осудил проведение россией президентских выборов на временно оккупированных россией территориях Украины и подчеркнул, что не признает их проведение и результаты на временно оккупированных россией частях Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Автономной Республики Крым и г. Севастополь. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск - это Украина. ЕС также подтвердил свою поддержку украинской Формулы мира, учитывая предстоящий Глобальный саммит мира", - говорится в пресс-релизе.

Также Совет ассоциации приветствовал общую поддержку, оказанную ЕС и его государствами-членами в размере почти 98 млрд евро с начала агрессивной войны россии против Украины, включая 33,1 млрд евро военной помощи. Он также приветствовал подготовку Вооруженных Сил Украины, которую проводит Миссия военной помощи ЕС.

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"Обе стороны приветствовали создание Украинского Фонда (Ukraine Facility) с объемом 50 млрд евро на период 2024-27 годов как видимый знак непоколебимой поддержки ЕС. Фонд будет способствовать восстановлению, реконструкции и модернизации страны, а также социальной сплоченности и прогрессивной интеграции в Союз. В частности, Украина приветствовала первую выплату в размере 4,5 млрд евро в форме исключительного переходного финансирования в рамках программы Ukraine Facility. Европейский Союз приветствовал представление Плана Украины, который будет направлять реализацию Украинского Фонда", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, Совет ассоциации приветствовал создание Фонда помощи Украине, пакета в 5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира, который обеспечит предоставление Украине как летального, так и нелетального военного оборудования и обучения. Дальнейшие соответствующего уровня увеличения могут быть предусмотрены до 2027 года.

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ЕС подтвердил свою решимость удовлетворить неотложные военные и оборонные потребности Украины (включая поставки боеприпасов и ракет, в частности учитывая обязательство предоставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов) и свою приверженность укреплению способности Украины защищать свою независимость, территориальную целостность и суверенитет.