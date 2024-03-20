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Совет ассоциации Украина-ЕС не признает проведение и результаты "выборов" рф на оккупированных территориях
Совет ассоциации Украина-ЕС решительно осудил проведение россией "президентских выборов" на оккупированных украинских территориях и подтвердил свою поддержку украинской Формулы мира.
Украина заинтересована в усилении торгово-экономических отношений с Индией - Зеленский
Зеленский обсудил с премьер-министром Индии укрепление торгово-экономических отношений, в частности аграрный экспорт, сотрудничество в авиационной отрасли, торговлю фармацевтической и промышленной продукцией.
В Греции возле острова Псатура упал в море истребитель F-16
Истребитель F-16 ВВС Греции упал в море вблизи острова Псатура во время тренировочного полета, пилоту удалось спастись воспользовавшись системой катапультирования.
Более 50% опрошенных поддерживают уголовное наказание любого сотрудничества с оккупационными администрациями - исследование
Большинство респондентов (52%) поддерживают введение уголовной ответственности за любое сотрудничество с оккупационной администрацией, тогда как 47% поддерживают наказание только за сотрудничество, которое привело к тяжелым последствиям и преступлениям.
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Министерство образования и науки Украины утвердило изменения для вступительной кампании 2024 года, среди которых введение Национального многопредметного тестирования (НМТ) для творческих специальностей, запрет поступления вне конкурса и требование Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ) для определенных бакалаврских программ.
Украина стремится присоединиться к Космической программе ЕС
Украина выразила заинтересованность в интенсификации интеграции в космическую деятельность ЕС путем присоединения к Космической программе ЕС и углубления сотрудничества с Европейским космическим агентством.
Атака на аэродром рф в энгельсе: вчера на его территории было 11 самолетов
Вчера на российском аэродроме в энгельсе находилось 11 самолетов, в том числе 9 бомбардировщиков, перед тем как его атаковали украинские беспилотники.
оккупанты возмущены невыполненными обещаниями руководства относительно отпусков и выплат за участие в "выборах" - ЦНС
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Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
Весной люди могут испытывать аллергию прежде всего из-за пыльцы деревьев, таких как ольха, орешник и береза, а также из-за повышенной активности клещей домашней пыли и плесени.
Госпогранслужба: через КПП "Медика - Шегини" приостанавливается движение всех категорий транспорта
Польские протестующие полностью приостанавливают движение транспортных средств через пункт пропуска "Медика-Шегини" на украинско-польской границе до 20:00 среды.