Украина ожидает быстрого прогресса по оборонным отношениям с ЕС - Шмыгаль

Украина ожидает быстрого прогресса по оборонным отношениям с Европейским Союзом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции по итогам заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС, передает УНН.

Детали

Шмыгаль сообщил, что одним из приоритетов является долгосрочная и бесперебойная военная помощь со стороны ЕС.

Я полностью согласен с Боррелем относительно того, что сейчас Европа понимает, что именно сейчас жизненные интересы всего континента зависят от нас. Именно поэтому Украина ожидает быстрого прогресса в оборонных отношениях - сказал Шмыгаль.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС заявил, что российский диктатор владимир путин имеет имперские амбиции продвигаться и дальше на запад.

Он (путин - ред.) имеет имперские амбиции продвигаться и в дальнейшем на запад ... Поэтому сейчас мы не имеем никакой возможности медлить с очередными шагами для того, чтобы действовать с направлением замороженных российских активов в пользу Украины. Сейчас мы инвестируем, ищем ресурсы, но мы знаем какими большими активами мы можем пользоваться для того, чтобы помочь Украине и сейчас мы работаем над этим - сказал Боррель.

Дополнение

Украина надеется с апреля иметь достаточно боеприпасов для военных, которые имеют недостаток снарядов, чтобы дать отпор российским войскам.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун заявил, что россия планирует выждать, когда союзники устанут и не будут оказывать Украине нужную помощь.

Боррель предложил странам ЕС использовать доходы от замороженных активов рф на вооружение Украины