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Социологи раскрыли, что может убедить украинцев согласиться на прекращение огня

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Большинство граждан поддержит перемирие только при наличии европейских войск на линии соприкосновения. Без гарантий безопасности 61% опрошенных против прекращения огня.

Социологи раскрыли, что может убедить украинцев согласиться на прекращение огня

Более 60% украинцев поддерживают прекращение огня при условии размещения европейских войск на линии фронта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает УНН

Согласно исследованию, 61% украинцев категорически не согласны на прекращение огня по нынешней линии фронта, если Украина не получит дополнительных гарантий безопасности, финансовой помощи и вооружения от международных партнеров. Это свидетельствует о том, что большинство граждан рассматривают возможность перемирия только при наличии конкретных механизмов защиты страны от новой агрессии со стороны россии.

В то же время социологи зафиксировали поддержку различных форматов гарантий безопасности. Так, 53% опрошенных заявили, что готовы одобрить прекращение огня, если союзники обеспечат Украину значительными объемами финансовой помощи и поставками оружия.

На каких условиях украинцы соглашаются на прекращение огня: результаты исследования

Наибольшую поддержку получил вариант, предусматривающий размещение европейских военных непосредственно на линии фронта. При таких условиях прекращение огня поддержали бы более 60% респондентов. В то же время 33% участников опроса категорически отвергают такой сценарий.

Меньшей оказалась поддержка модели, при которой европейские войска размещаются далеко от линии соприкосновения и не принимают участия в боевых действиях в случае нового нападения россии. При таких условиях на прекращение огня готовы согласиться только 42% украинцев.

В каких регионах Украины прекращение огня поддерживают больше всего 

Вариант, при котором в Украине прекратят огонь, но близко к фронту разместят войска стран Европы, которые в случае повторного вторжения будут отражать нападение, больше всего поддерживают в центральных регионах страны – 65% опрошенных. На втором месте – жители западных областей с показателем в 61%. Третье место заняли восточные регионы. Там такой вариант прекращения боевых действий на территории Украины приемлем для 58% опрошенных. Самые низкие показатели зафиксировали в южных областях – 55%. 

В то же время в восточных областях больше всего жителей склоняются к варианту завершения конфликта, при котором Украина в больших объемах получает деньги и все оружие: ракеты, ПВО, самолеты, танки. Такой сценарий поддержал 71% опрошенных социологами. При этом наименьшую поддержку это предложение получило у жителей Запада – всего 45%. 

"В любом случае сохраняется та же тенденция – в каждом регионе большинство против прекращения огня без гарантий безопасности (в частности, на Востоке – 57%, на Юге – 56%)", – трактуют результаты опроса социологи.  

"Украинцы — не простаки, которые готовы за сладкие обещания согласиться на что угодно": директор КМИС прокомментировал выбор сограждан

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий акцентировал внимание на том, что опрос в очередной раз подтвердил: украинцы открыты к конструктивному диалогу для завершения войны и даже готовы на тяжелые территориальные уступки. Единственная сторона, которая срывает достижение мира и несет полную ответственность за продолжение разрушений и смерти (в том числе и на своей территории) – россия.

"Результаты опроса демонстрируют, что общественная поддержка возможного перемирия в значительной степени зависит от содержания гарантий безопасности и уровня вовлеченности международных партнеров в обеспечение стабильности и безопасности Украины", – сказал он.

Грушецкий также добавил, что ситуация с Будапештским меморандумом и Минскими договоренностями, которые часто нарушались или не выполнялись, научили украинцев прагматизму, после чего они стали больше полагаться на собственные силы, чем на помощь и защиту от стран-союзниц.

"Украинцы — не простаки, которые готовы за сладкие обещания согласиться на что угодно. Горький опыт отказа от ядерного оружия в обмен на пустые обещания Будапештского меморандума доказал, что даже сильнейшие государства мира, как оказалось, нарушают свои обязательства. Минские договоренности научили, что просто прекращение огня без надежных гарантий безопасности будет лишь временным перемирием до следующего российского наступления", – акцентировал исполнительный директор КМИС. 

Что нужно знать о новом исследовании КМИС

Опрос проводили специалисты Киевского международного института социологии с 7 мая по 3 июня 2026 года методом телефонных интервью среди 2007 совершеннолетних граждан Украины, проживающих на подконтрольной правительству территории. В рамках исследования респондентов случайным образом распределили на четыре группы, каждая из которых оценивала отдельный сценарий прекращения огня, поэтому погрешность для каждого сценария составляет 5,8%. 

В КМИС отмечают, что несмотря на военные условия и возможные систематические отклонения, результаты остаются репрезентативными и позволяют надежно оценивать общественные настроения.

Напомним

Большинство украинцев категорически не поддерживают идею вывода войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое социологи КМИС провели в мае 2026 года. 

Александра Василенко

Война в Украине
Ядерное оружие
Война в Украине
Киевский международный институт социологии
Украина