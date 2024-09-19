Сотрудничали с оккупационными администрациями рф: задержаны две коллаборационистки

Служба безопасности задержала еще двух коллаборационисток, которые сотрудничали с оккупационными администрациями рф на Луганщине и Харьковщине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что одна из фигуранток была "заместителем директора лицея лнр", который рашисты создали на базе захваченной школы во временно оккупированном Луганске.

По данным следствия, коллаборантка обязала учителей лицея преподавать историю Украины исключительно по "методичкам" рф, в которых полностью сфальсифицированы факты становления нашей государственности. Также коллаборантка восхваляла путина и полномасштабное вторжение россии, о чем регулярно высказывалась перед школьным сообществом.

В августе этого года фигурантка прибыла в Киев через страны ЕС для решения социальных вопросов. Она планировала некоторое время скрыто находиться в городе, а затем - вернуться в Луганск.

Сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали в арендованной квартире.

По данным следствия, фигуранткой является 42-летняя жительница Луганщины, которая в 2014 году пошла на сотрудничество с врагом. Перед назначением на "должность" она прошла "курсы переквалификации" в Ростове-на-Дону, - говорится в сообщении.

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Еще одну коллаборационистку задержали на Харьковщине. Пособницей агрессора оказалась 58-летняя жительница Купянска, которая после захвата города устроилась в местную оккупационную администрацию рф. Там ее назначили на "должность", где она оформляла документацию по техническому обслуживанию военных казарм и оккупационных органов рф.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Продолжается расследование. Злоумышленницам грозит тюремное заключение.

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