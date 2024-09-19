Помогали рф восстанавливать НПЗ после атак украинских дронов: разоблачено руководство украинского проектного института

Служба безопасности разоблачила руководящий состав ведущего научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве на сотрудничестве с рф. Среди задержанных - председатель правления, двое руководителей специализированных отделов, а также главный инженер и один из инженеров столичного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По материалам дела, они помогали агрессору восстанавливать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов. По заказу рф чиновники подготовили проектно-конструкторскую документацию для реконструкции трех ключевых НПЗ, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что общая стоимость российских "подрядов" составила почти полмиллиарда гривен.

В эту сумму входило также дистанционное сопровождение проектантами технологических процессов восстановления и модернизации поврежденных НПЗ страны-агрессора.

Во время обысков в офисных и жилых помещениях фигурантов в Киеве, Львове и Харькове изъяты мобильные телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и черновые записи с доказательствами сотрудничества с РФ.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили пятерым задержанным должностным лицам проектного института о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Сейчас четверо из них уже находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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