Помогали рф восстанавливать НПЗ после атак украинских дронов: разоблачено руководство украинского проектного института
Киев • УНН
СБУ задержала 5 руководителей киевского проектного института за помощь рф в восстановлении поврежденных нефтеперерабатывающих заводов. Стоимость российских «подрядов» составила почти 500 млн грн.
Служба безопасности разоблачила руководящий состав ведущего научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве на сотрудничестве с рф. Среди задержанных - председатель правления, двое руководителей специализированных отделов, а также главный инженер и один из инженеров столичного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
По материалам дела, они помогали агрессору восстанавливать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов. По заказу рф чиновники подготовили проектно-конструкторскую документацию для реконструкции трех ключевых НПЗ,
Детали
Отмечается, что общая стоимость российских "подрядов" составила почти полмиллиарда гривен.
В эту сумму входило также дистанционное сопровождение проектантами технологических процессов восстановления и модернизации поврежденных НПЗ страны-агрессора.
Во время обысков в офисных и жилых помещениях фигурантов в Киеве, Львове и Харькове изъяты мобильные телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и черновые записи с доказательствами сотрудничества с РФ.
На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили пятерым задержанным должностным лицам проектного института о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Сейчас четверо из них уже находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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