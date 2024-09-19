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Співпрацювали з окупаційними адміністраціями рф: затримано двох колаборанток

Співпрацювали з окупаційними адміністраціями рф: затримано двох колаборанток

Київ • УНН

 • 16159 перегляди

СБУ затримала двох жінок, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями рф на Луганщині та Харківщині. Одна була "заступницею директора ліцею лнр", інша працювала в окупаційній адміністрації Куп'янська.

Служба безпеки затримала ще двох колаборанток, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями рф на Луганщині та Харківщині. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що одна з фігуранток була "заступницею директора ліцею лнр", який рашисти створили на базі захопленої школи в тимчасово окупованому Луганську.

За даними слідства, колаборантка зобов’язала вчителів ліцею викладати історію України винятково за "методичками" рф, в яких повністю сфальсифіковано факти становлення нашої державності. Також колаборантка вихваляла путіна та повномасштабне вторгнення росії, про що регулярно висловлювалася перед шкільною спільнотою.

У серпні цього року фігурантка прибула до Києва через країни ЄС для вирішення соціальних питань. Вона планувала деякий час приховано перебувати у місті, а потім – повернутися до Луганська.

Співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали в орендованій квартирі.

За даними слідства, фігуранткою є 42-річна мешканка Луганщини, яка у 2014 році пішла на співпрацю з ворогом. Перед призначенням на "посаду" вона пройшла "курси перекваліфікації" в ростові-на-дону,

- йдеться у повідомленні.

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Ще одну колаборантку затримали на Харківщині. Поплічницею агресора виявилася 58-річна мешканка Куп’янська, яка після захоплення міста влаштувалася до місцевої окупаційної адміністрації рф. Там її призначили на "посаду", де вона оформлювала документацію щодо технічного обслуговування військових казарм та окупаційних органів рф.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Тривають розслідування. Зловмисницям загрожує тюремне ув’язнення.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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