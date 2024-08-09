Еще один коллаборационист, который работал на российскую разведку получил реальный срок заключения. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что осужденный "сливал" агрессору места базирования Сил обороны в Донецкой области. Больше всего агрессора интересовали координаты опорных пунктов и огневых позиций артиллерии ВСУ на самом горячем направлении фронта - Покровском.

Контрразведка СБУ задержала коллаборациониста в результате спецоперации в Покровском районе в мае этого года.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался местный житель, который по собственной инициативе вышел на разведку рф через прокремлевские Телеграм-каналы.

Во время обыска в его доме изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами.

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По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, предоставление вооруженным формирования государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ) и назначил 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества - резюмировали в СБУ.

Дополнение

Отмечается, что для получения разведданных вражеский приспешник автостопом объезжал прифронтовые поселки района, где скрыто фиксировал геолокации украинских войск.

После каждой вылазки он дистанционно "отчитывался" российской разведке через "связных" - нескольких боевиков оккупационных группировок рф, воюющих на восточном фронте.

Для передачи разведданных использовал голосовые сообщения в популярном мессенджере.

Напомним

Агента военной разведки рф приговорили к 15 годам заключения за передачу российским оккупантам геолокационных данных подразделений Вооруженных Сил Украины под Бахмутом.