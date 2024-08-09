Киев • УНН
СБУ задержала местного жителя, который передавал российской разведке данные о позициях ВСУ в Покровском районе. Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности и назначил 13 лет заключения с конфискацией имущества.
Еще один коллаборационист, который работал на российскую разведку получил реальный срок заключения. Об этом заявили в Службе безопасности Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что осужденный "сливал" агрессору места базирования Сил обороны в Донецкой области. Больше всего агрессора интересовали координаты опорных пунктов и огневых позиций артиллерии ВСУ на самом горячем направлении фронта - Покровском.
Контрразведка СБУ задержала коллаборациониста в результате спецоперации в Покровском районе в мае этого года.
Как установило расследование, вражеским приспешником оказался местный житель, который по собственной инициативе вышел на разведку рф через прокремлевские Телеграм-каналы.
Во время обыска в его доме изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами.
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По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, предоставление вооруженным формирования государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ) и назначил 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Дополнение
Отмечается, что для получения разведданных вражеский приспешник автостопом объезжал прифронтовые поселки района, где скрыто фиксировал геолокации украинских войск.
После каждой вылазки он дистанционно "отчитывался" российской разведке через "связных" - нескольких боевиков оккупационных группировок рф, воюющих на восточном фронте.
Для передачи разведданных использовал голосовые сообщения в популярном мессенджере.
Напомним
Агента военной разведки рф приговорили к 15 годам заключения за передачу российским оккупантам геолокационных данных подразделений Вооруженных Сил Украины под Бахмутом.