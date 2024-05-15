Скорректировали двойной удар "Искандерами" по многоэтажке в Донецкой области: задержаны агенты рф

Контрразведка Службы безопасности обезвредила в Донецкой области агентурную группу военной разведки рф. В результате спецоперации одновременно задержаны шесть российских агентов, которые находились по разным адресам и корректировали обстрелы региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По их наводке 7 августа 2023 года оккупанты осуществили двойной удар ракетами "Искандер" по городу Покровск. Тогда во время первой атаки рашисты попали в многоквартирный дом. Когда на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, рашисты нанесли повторный удар. В результате вражеских "прилетов" были многочисленные жертвы и раненые среди гражданского населения, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что эта агентурная группа готовила координаты для ракетных ударов по местам базирования Сил обороны на Авдеевском направлении. Для этого фигуранты в одиночку обходили местность, где пытались скрыто фиксировать оборонительные позиции ВСУ.

Злоумышленники действовали отдельно друг от друга, но "замыкались" на общего куратора из военной разведки РФ. Его личность уже установлена Службой безопасности. Именно он создал и дистанционно руководил агентурной группой, в которую входило шесть жителей Покровского района.

Чтобы найти их и завербовать, сотрудник российской спецслужбы использовал прокремлевские Телеграм-каналы, где они оставляли антиукраинские комментарии.

Во время обысков по местам пребывания агентов рф обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали в разведывательно-подрывной деятельности в пользу агрессора.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили всем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Они находятся под стражей.

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантов по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

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