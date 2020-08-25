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Ситуация в Ливии: в Триполи вторые сутки продолжаются протесты против столичного правительства

Киев • УНН

 • 17277 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В столице Ливии Триполи в понедельник второй день подряд проходят акции протеста против Правительства национального согласия (ПНС). Как сообщает сайт телеканала Al Arabiya, участники митингов называют кабмин ответственным за значительное ухудшение социально-экономической ситуации, обнищание широких слоев населения, разгул коррупции, пишет УНН.

Ситуация в Ливии: в Триполи вторые сутки продолжаются протесты против столичного правительства

Протестующие требуют отставки ПНС во главе с премьером Фаизом Сарраджем. Вокруг здания правительства и других стратегически важных сооружений стоят усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов.

Большие толпы противников власти собрались на Площади мучеников. Они скандируют: “Народ хочет падения режима! Да здравствует Ливия!”. В ряде районов Триполи силовики применили слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих.

В воскресенье для разгона протестующих силы МВД применили огнестрельное оружие. Сообщалось о нескольких погибших и паре десятков раненых. Кроме того, минувшей ночью в Триполи прошли массовые аресты активистов уличных акций и зачинщиков беспорядков. 23 августа активное участие в обуздании беспорядков и некоторой стабилизации обстановки в Триполи приняли Специальные силы сдерживания (ССС, входят в систему МВД Правительства национального согласия), возглавляемые влиятельным командиром Абд ар-Рауфом Кара.

По информации телеканала Al Arabiya, вскоре с заявлением к ливийцам должен обратиться Саррадж.

#BREAKING
Protesters in Libyan capital Tripoli call for the downfall of the GNA. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/S3X0gbmfMB

— Libya Review (@LibyaReview) August 24, 2020

An elderly woman sends a message to the people of Libya
“The Turks & Syrians are taking our money” #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/S24k4muyjb

— Libya Review (@LibyaReview) August 24, 2020

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