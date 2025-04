Ситуация в Ливии: в Триполи вторые сутки продолжаются протесты против столичного правительства

Протестующие требуют отставки ПНС во главе с премьером Фаизом Сарраджем. Вокруг здания правительства и других стратегически важных сооружений стоят усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов.

Большие толпы противников власти собрались на Площади мучеников. Они скандируют: “Народ хочет падения режима! Да здравствует Ливия!”. В ряде районов Триполи силовики применили слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих.

В воскресенье для разгона протестующих силы МВД применили огнестрельное оружие. Сообщалось о нескольких погибших и паре десятков раненых. Кроме того, минувшей ночью в Триполи прошли массовые аресты активистов уличных акций и зачинщиков беспорядков. 23 августа активное участие в обуздании беспорядков и некоторой стабилизации обстановки в Триполи приняли Специальные силы сдерживания (ССС, входят в систему МВД Правительства национального согласия), возглавляемые влиятельным командиром Абд ар-Рауфом Кара.

По информации телеканала Al Arabiya, вскоре с заявлением к ливийцам должен обратиться Саррадж.

#BREAKING

Protesters in Libyan capital Tripoli call for the downfall of the GNA. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/S3X0gbmfMB

— Libya Review (@LibyaReview) August 24, 2020

An elderly woman sends a message to the people of Libya

“The Turks & Syrians are taking our money” #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/S24k4muyjb

— Libya Review (@LibyaReview) August 24, 2020