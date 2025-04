Ситуація у Лівії: у Тріполі другу добу тривають протести проти столичного уряду

Протестуючі вимагають відставки УНЗ на чолі з прем’єром Фаїз Сарраджем. Навколо будівлі уряду і інших стратегічно важливих споруд стоять посилені наряди співробітників правоохоронних органів.

Великі натовпи супротивників влади зібралися на Площі мучеників. Вони скандують: “Народ хоче падіння режиму! Хай живе Лівія!”. У ряді районів Тріполі силовики застосували сльозогінний газ, щоб відтіснити протестувальників.

У неділю для розгону протестуючих сили МВС застосували вогнепальну зброю. Повідомлялося про декілька загиблих і пару десятків поранених. Крім того, минулої ночі в Тріполі пройшли масові арешти активістів вуличних акцій і призвідників заворушень. 23 серпня активну участь в приборканні заворушень і деякої стабілізації обстановки в Тріполі взяли Спеціальні сили стримування (ССС, входять в систему МВС Уряду національної згоди), очолювані впливовим командиром Абд ар-Рауфом Кара.

За інформацією телеканалу Al Arabiya, незабаром із заявою до лівійців повинен звернутися Саррадж.

Protesters in Libyan capital Tripoli call for the downfall of the GNA.

An elderly woman sends a message to the people of Libya

"The Turks & Syrians are taking our money"

