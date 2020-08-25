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Ситуація у Лівії: у Тріполі другу добу тривають протести проти столичного уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У столиці Лівії Тріполі в понеділок другий день поспіль тривають акції протесту проти Уряду національної згоди (УНЗ). Як повідомляє сайт телеканалу Al Arabiya, учасники мітингів називають кабмін відповідальним за значне погіршення соціально-економічної ситуації, зубожіння широких верств населення, розгул корупції, пише УНН.

Ситуація у Лівії: у Тріполі другу добу тривають протести проти столичного уряду

Протестуючі вимагають відставки УНЗ на чолі з прем’єром Фаїз Сарраджем. Навколо будівлі уряду і інших стратегічно важливих споруд стоять посилені наряди співробітників правоохоронних органів.

Великі натовпи супротивників влади зібралися на Площі мучеників. Вони скандують: “Народ хоче падіння режиму! Хай живе Лівія!”. У ряді районів Тріполі силовики застосували сльозогінний газ, щоб відтіснити протестувальників.

У неділю для розгону протестуючих сили МВС застосували вогнепальну зброю. Повідомлялося про декілька загиблих і пару десятків поранених. Крім того, минулої ночі в Тріполі пройшли масові арешти активістів вуличних акцій і призвідників заворушень. 23 серпня активну участь в приборканні заворушень і деякої стабілізації обстановки в Тріполі взяли Спеціальні сили стримування (ССС, входять в систему МВС Уряду національної згоди), очолювані впливовим командиром Абд ар-Рауфом Кара.

За інформацією телеканалу Al Arabiya, незабаром із заявою до лівійців повинен звернутися Саррадж.

#BREAKING
Protesters in Libyan capital Tripoli call for the downfall of the GNA. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/S3X0gbmfMB

— Libya Review (@LibyaReview) August 24, 2020

An elderly woman sends a message to the people of Libya
“The Turks & Syrians are taking our money” #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/S24k4muyjb

— Libya Review (@LibyaReview) August 24, 2020

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