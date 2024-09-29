Силы ПВО за ночь уничтожили 15 из 22 российских "шахедов"

В ночь на воскресенье, 29 сентября, российские оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники по территории Украины. Защитникам неба удалось уничтожить 15 вражеских «шахедов». Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что этой ночью россияне выпустили по Украине 22 ударных БПЛА типа Shahed, запущенных из российских Ейска и Курска, а также с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 15 ударных БПЛА. Вражеские дроны сбивали в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

Кроме того, в результате противодействия РЭБ еще 5 вражеских беспилотников были локально потеряны.

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