Сили ППО за ніч знищили 15 з 22 російських "шахедів"
Київ • УНН
Російські окупанти запустили 22 ударні БПЛА по Україні вночі 29 вересня. Сили ППО збили 15 дронів у різних областях, ще 5 були втрачені внаслідок протидії РЕБ.
У ніч на неділю, 29 вересня, російські окупанти вкотре запустили ударні безпілотники по території України. Оборонцям неба вдалося знищити 15 ворожих "шахедів". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що цієї ночі росіяни випустили по Україні 22 ударних БПЛА типу Shahed, запущених з російських Єйська та Курська, а також з мису Чауда, що в окупованому Криму.
У результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 15 ударних БПЛА. Ворожі дрони збивали у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.
Крім того, внаслідок протидії РЕБ ще 5 ворожих безпілотників було локаційно втрачено.
Ще плюс 1170 окупантів, засіб ППО і 62 артсистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога29.09.24, 07:52 • 31696 переглядiв