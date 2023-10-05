Силы обороны отразили атаки россиян на Купянском направлении и других - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Силы обороны Украины отразили атаки российских войск на Купянском направлении и ряде других, при этом продолжая наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, на последнем - закрепляются на занятых рубежах. Об этом сообщил в четверг спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, пишет УНН.
Детали
Силы обороны, по его словам, продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.
"На Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отбили атаки врага в районе Ласточкиного Донецкой области. Враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области", - отметил Ковальчук.
На Шахтерском направлении, по его словам, "украинские воины отбили атаки врага в районе Золотой Нивы и Ровнополя Донецкой области".
"На Запорожском направлении силы обороны успешно отбили атаки врага в районах Новодаровки, Вербового и Работино Запорожской области", - сказал Ковальчук.
"На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага", - сказал представитель Генштаба.
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"На Купянском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе севернее Зыбино Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районах восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области. На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Григоровки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - сообщил Ковальчук.
Всего за прошедшие сутки, по его словам, произошло 57 боевых столкновений.