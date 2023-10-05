Силы обороны отразили атаки россиян на Купянском направлении и других - Генштаб

КИЕВ. 5 октября. УНН. Силы обороны Украины отразили атаки российских войск на Купянском направлении и ряде других, при этом продолжая наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, на последнем - закрепляются на занятых рубежах. Об этом сообщил в четверг спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, пишет УНН.