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Сили оборони відбили атаки росіян на Куп'янському напрямку та інших - Генштаб

Сили оборони відбили атаки росіян на Куп'янському напрямку та інших - Генштаб

Київ • УНН

 • 489346 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Сили оборони України відбили атаки російських військ на Куп'янському напрямку та низці інших, при цьому продовжуючи наступати на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, на останньому - закріплюються на зайнятих рубежах. Про це повідомив у четвер речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

Сили оборони, з його слів, продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

"На Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення у районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Окрім того, наші захисники успішно відбили атаки ворога у районі Ласточкиного Донецької області. Ворог здійснив понад 15 невдалих атак у районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області", - зазначив Ковальчук.

На Шахтарському напрямку, за його словами, "українські воїни відбили атаки ворога в районі Золотої Ниви та Рівнополя Донецької області".

"На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога у районах Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області", - сказав Ковальчук.

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажують ворога", - сказав речник Генштабу.

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"На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили атаки противника у районі північніше Зибиного Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога у районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення у районах Григорівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", - повідомив Ковальчук.

Загалом протягом минулої доби, з його слів, сталося 57 бойових зіткнень.

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