Силы обороны поразили РЛС, пункты управления и живую силу рф — Генштаб

В субботу, 24 октября, и в ночь на воскресенье, 25 октября, подразделения Сил обороны Украины поразили РЛС, КП и скопления живой силы противника на оккупированных территориях, а также на территории рф. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В частности, были поражены:

радиолокационные станции армии рф в районах населённых пунктов Гостищево и Курганное Белгородской области рф;

пункт управления подразделения оккупантов в районе населённого пункта Тарасовка Запорожской области и командно-наблюдательный пункт в районе Голой Пристани Херсонской области;

скопления живой силы противника в районах населённых пунктов Николаевка и Новоукраинка Донецкой области, а также в районах Бердянска, Охримовки и Тарасовки в Запорожской области.

Поражение РЛС создаёт пробелы в радиолокационном поле противника и расширяет возможности Сил обороны Украины применять беспилотные системы на всех уровнях. Поражение КП нарушает управление войсками российского агрессора и усложняет координацию его подразделений на поле боя. Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооружённой агрессии россии против Украины - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 25 октября российские войска атаковали Украину 153 ударными БПЛА типа Shahed (92 из них — реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, «Гербера», дронами-имитаторами типа "Пародия".