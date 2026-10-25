Сили оборони уразили РЛС, пункти управління та живу силу рф - Генштаб

У суботу, 24 жовтня, та у ніч на неділю, 25 жовтня, підрозділи Сил оборони України уразили РЛС, КСП та зосередження живої сили противника на окупованих територіях, а також на території рф. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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Зокрема, було уражено:

радіолокаційні станції армії рф у районах населених пунктів гостищево та курганне бєлгородської області рф;

пункт управління підрозділу окупантів у районі населеного пункту Тарасівка Запорізької області та командно-спостережний пункт у районі Голої Пристані Херсонської області;

зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Миколаївка та Новоукраїнка Донецької області, а також у районах Бердянська, Охрімівки й Тарасівки на Запоріжжі.

Ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та розширює можливості Сил оборони України застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях. Ураження КСП порушує керування військами російського агресора та ускладнює координацію його підрозділів на полі бою. Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на 25 жовтня російські війська атакували Україну 153 ударними БПЛА типу Shahed (92 із них - реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".