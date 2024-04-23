Штурмовали Марьинку и Угледар: сообщено о подозрении 5 боевикам

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пяти боевикам, которые штурмовали позиции Сил обороны в Марьинке и Угледаре. Им грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Злоумышленники входили в состав оккупационных группировок Южного военного округа вооруженных сил россии. Находясь в составе боевых подразделений страны-агрессора, фигуранты участвовали в штурмах позиций ВСУ в Донецкой области.

В начале апреля этого года украинские защитники взяли боевиков в плен во время ожесточенных боев вблизи Красногоровки и Угледара.

Среди задержанных - житель временно оккупированного Крыма. В марте 2024 года он добровольно присоединился к 40-й отдельной бригаде морской пехоты вооруженных сил рф. После прохождения военной подготовки на полигонах в Севастополе и Бердянске его отправили штурмовать украинские позиции в Волновахском районе, - говорится в сообщении.

Прибыв на фронт, злоумышленник не успел приступить к выполнению боевого задания российского командования. Украинские воины полностью уничтожили его батальон, а его, как единственного уцелевшего, взяли в плен.

Еще четверо боевиков - жители временно оккупированной части Донецкой области.

По данным военной контрразведки СБУ, трое из них присоединились к оккупационным группировкам россии еще в 2014 году.

Тогда они принимали активное участие в боевых действиях против сил АТО в районе Иловайска, Дебальцево и Волновахи. После начала полномасштабного вторжения России фигуранты обстреливали позиции украинских войск в Донецкой области, используя тяжелые минометы, реактивные противотанковые гранаты и пулеметы.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора).

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Снайпер и рецидивист из российского "Шторм-Z": предатели, которые воевали на стороне рф против Украины, получили реальные сроки