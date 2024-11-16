Шольц vs Писториус: социал-демократы в Германии думают, кого выдвинуть кандидатом на пост канцлера
Киев • УНН
На закрытом заседании депутаты от СДПГ выразили недовольство Олафом Шольцом как кандидатом на выборах. Они предлагают заменить его на более популярного министра обороны Бориса Писториуса.
На закрытом заседании впервые прозвучали заявления некоторых депутатов Бундестага от Социально-демократической партии Германии (СДПГ) о том, что следует участвовать в предвыборной кампании не с нынешним канцлером Олафом Шольцом, а с более популярным министром обороны - Борисом Писториусом, передает УНН со ссылкой на Spiegel
Как пишет Bild, соответствующие заявления прозвучали на прошлой неделе во время встречи влиятельной группы Seeheimer Kreis, которая объединяет консервативных депутатов Бундестага от СДПГ. Джо Вайнгартен из Рейнланд-Пфальца, как сообщается, сказал о Шольце, что его репутация среди людей в стране «на самом дне».
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Депутата Кристиана Шрайдера из Людвигсхафена процитировали со словами о том, что он больше не может убедить членов партии участвовать в предвыборной кампании за Шольца - они больше не готовы к этому.
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