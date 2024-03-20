Шмыгаль во время встречи с президентом Евросовета призвал к скорейшему принятию переговорной рамки по вступлению в ЕС

Премьер - министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем отметил важность скорейшего принятия проектов переговорных рамок для вступления Украины в ЕС. Об этом украинский министр сообщил в соцсетях, передает УНН.

Провели в Брюсселе встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Поблагодарил за финансовую поддержку Украины и декабрьское решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС. Подчеркнул важность скорейшего принятия переговорной рамки - написал Шмыгаль в соцсетях.

Также премьер приветствовал решение Европейского совета о создании Фонда помощи Украине на 5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира.

Кроме того чиновники, по словам Шмыгаля, также обсудили важность правовых и практических решений по использованию замороженных российских активов для нужд Украины.

Напомним

Европейская комиссия 12 марта представила Совету ЕС предложения по проектам переговорных рамок для вступления Украины и Молдовы в ЕС.

После того, как Совет ЕС примет переговорные рамки, ротационный председатель в Совете ЕС представит согласованную общую позицию ЕС на первой межправительственной конференции с каждой страной, знаменуя этим официальное начало переговоров о вступлении.

Politico сообщало, что несмотря на предложение Еврокомиссией переговорной рамки сейчас, соглашение для старта официальных переговоров вряд ли будет до выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.