Шмыгаль во время встречи с президентом Евросовета призвал к скорейшему принятию переговорной рамки по вступлению в ЕС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  34349 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  44347 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  110720 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  127556 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  131410 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127182 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124969 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  232300 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142896 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  232300 просмотра
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15 марта 2024, 08:49  •  365469 просмотра

Шмыгаль во время встречи с президентом Евросовета призвал к скорейшему принятию переговорной рамки по вступлению в ЕС

Во время встречи с президентом Европейского Совета премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил важность скорейшего принятия проекта переговорных рамок для вступления Украины в ЕС.

политика •   •  8216 просмотра
Шмыгаль во время встречи с президентом Евросовета призвал к скорейшему принятию переговорной рамки по вступлению в ЕС

В ВР предлагают обновить школьный предмет "Защита Украины": что предполагается

В Украине предлагают усовершенствовать систему начальной общевойсковой подготовки и обновить школьный предмет "Защита Украины", чтобы соответствовать современным потребностям и устранить противоречия между концепциями допризывной и начальной общевойсковой подготовки.

Общество •   •  8514 просмотра
В ВР предлагают обновить школьный предмет "Защита Украины": что предполагается

От Евпатории до Прибрежного российские войска превратили все пляжи в окопы

Российские войска вырыли окопы на всех пляжах от Евпатории до Прибрежного на юго-западе Крыма, готовясь к возможным военным действиям.

Война •   •  8419 просмотра
От Евпатории до Прибрежного российские войска превратили все пляжи в окопы

Два миллиарда гривен экономии бюджетных средств: в ДОТ назвали продукты питания, по которым поставщики уменьшили цены

"Государственный оператор тыла" сэкономил 2 миллиарда гривен бюджетных средств, добившись снижения цен от поставщиков на такие продукты питания, как свинина, курятина, гречка, подсолнечное масло, сахар, лук и ветчина для Вооруженных Сил Украины на второй квартал.

Война •   •  11051 просмотра
Два миллиарда гривен экономии бюджетных средств: в ДОТ назвали продукты питания, по которым поставщики уменьшили цены

Оккупанты планируют создать в Севастополе новый центр милитаризации молодежи - ЦНС

россияне планируют создать в оккупированном Севастополе дополнительный центр милитаризации молодежи "Авангард" для подготовки новых кадров для оккупационной армии, нарушая международное право, которое запрещает вербовку оккупированного населения.

Общество •   •  10322 просмотра
Оккупанты планируют создать в Севастополе новый центр милитаризации молодежи - ЦНС

Кипер: в Одессе в больницах остаются 30 пострадавших в результате атаки рф 15 марта, 4 - в тяжелом состоянии

Председатель Одесской областной государственной администрации посетил раненых полицейских, спасателей и медиков, пострадавших от ракетного обстрела Одессы 15 марта, пожелав им скорейшего выздоровления, поскольку 30 пострадавших, в том числе 4 в тяжелом состоянии, продолжают лечение.

Война •   •  9677 просмотра
Кипер: в Одессе в больницах остаются 30 пострадавших в результате атаки рф 15 марта, 4 - в тяжелом состоянии

россияне нанесли авиаудар по Максимовке в Донецкой области: 2 человека погибли, 1 ранен

Двое мужчин погибли и пожилая женщина получила ранения, когда российские войска нанесли авиаудар по частному дому в селе Максимовка Угледарской громады.

Война •   •  9589 просмотра
россияне нанесли авиаудар по Максимовке в Донецкой области: 2 человека погибли, 1 ранен

На Тернопольщине задержали депутата облсовета, который требовал взятки за выделение помощи раненым бойцам

В Тернопольской области задержали депутата областного совета, который требовал "откаты" от военнослужащего в обмен на выделение материальной помощи на лечение раненого солдата.

Криминал и ЧП •   •  9751 просмотра
На Тернопольщине задержали депутата облсовета, который требовал взятки за выделение помощи раненым бойцам

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Словацкая компания SEVOTECH обратилась к Министерству обороны Украины и Президенту Зеленскому с требованием, чтобы Львовский арсенал забрал 7 000 минометных мин до 1 апреля 2024 года, или они будут перепроданы.

Война •   •  34349 просмотра
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

В Днепре открыли третий в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

Украина открыла третий и один из крупнейших рекрутинговых центров для Вооруженных сил в Днепре, предлагая сотни вакансий на боевые и вспомогательные должности для тех, кто желает присоединиться к защите страны.

Общество •   •  10644 просмотра
В Днепре открыли третий в Украине центр рекрутинга в Силы обороны