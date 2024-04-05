Школы 6 прифронтовых областей Украины обеспечат гаджетами с уникальным контентом изучения украинского языка

Шесть регионов Украины получат 900 девайсов для школ, - это будут ноутбуки и планшеты с уникальным контентом еKidz для развития основных навыков чтения и изучения украинского языка, передает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Детали

Школы прифронтовых областей получат еще 900 девайсов с уникальным контентом еKidz. Ноутбуки и планшеты рассчитаны для улучшения учебного процесса и поддержки психоэмоционального здоровья младших школьников в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. Проект реализуют БО "100% жизни" и ОО "Украинская улыбка" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины.

Первые 80+ ноутбуков получили 9 сельских школ прифронтовых общин Запорожья. 18 школ Днепропетровской области уже получили 182 планшета, - говорится в сообщении Telegram-канала Министерства образования и науки Украины.

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