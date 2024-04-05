Школы 6 прифронтовых областей Украины обеспечат гаджетами с уникальным контентом изучения украинского языка

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  54965 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  86758 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  98347 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  83893 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  123758 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  116796 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  118491 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  111110 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100941 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  91563 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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3 апреля 2024, 11:28  •  211113 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  286517 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  289677 просмотра

Школы 6 прифронтовых областей Украины обеспечат гаджетами с уникальным контентом изучения украинского языка

900 устройств, включая ноутбуки и планшеты с уникальным контентом eKidz, будут предоставлены школам в 6 прифронтовых областях Украины - Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской - для развития базовых навыков чтения и изучения украинского языка.

Общество •   •  4573 просмотра
Школы 6 прифронтовых областей Украины обеспечат гаджетами с уникальным контентом изучения украинского языка

ТЦК будут вызывать граждан, которым исполнилось 25 лет, для уточнения данных и прохождения медосмотра - Генштаб

Согласно новому закону, ТЦК будут вызывать граждан, состоящих на воинском учете и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра.

Общество •   •  4480 просмотра
ТЦК будут вызывать граждан, которым исполнилось 25 лет, для уточнения данных и прохождения медосмотра - Генштаб

Сплоченность и региональное развитие: Одесская область - новый пилотный регион швейцарско-украинского проекта UCOR

Одесская область - новая пилотная область швейцарско-украинского проекта UCOR.

Экономика •   •  4275 просмотра
Сплоченность и региональное развитие: Одесская область - новый пилотный регион швейцарско-украинского проекта UCOR

Более 50 нардепов имеют подозрения в уголовных преступлениях - ЧЕСТНО

По данным Движения ЧЕСТНО, по меньшей мере 54 депутата Верховной Рады подозреваются в совершении уголовных преступлений, преимущественно в коррупции и государственной измене.

политика •   •  5724 просмотра
Более 50 нардепов имеют подозрения в уголовных преступлениях - ЧЕСТНО

Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

Иван Федоров, председатель Запорожской областной военной администрации, объявил о кадровых чистках в Запорожском областном совете, чтобы сэкономить до 18 миллионов гривен ежегодно, что позволит закупить более 1000 беспилотников для обороны.

Война •   •  8099 просмотра
Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

Украина имеет системы противовоздушной обороны, способные сбивать иранские баллистические ракеты типа "Фатех-110" и "Золфагар" с дальностью полета 300 и 600 км соответственно, но нуждается в большем количестве таких систем, чтобы противостоять большому количеству ракет.

Война •   •  10427 просмотра
Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия

Спрос на рабочую силу продолжает расти, тогда как предложение остается ограниченным из-за миграции, что приводит к дефициту кадров и росту заработной платы, а доходы домохозяйств поддерживаются бюджетными трансфертами, индексацией пенсий и повышением минимальной заработной платы.

Общество •   •  8989 просмотра
Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Чрезмерное количество 135 различных налоговых взысканий в Украине побуждает предпринимателей работать в теневой экономике, которая, по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, составляет около 50% украинской экономики.

Экономика •   •  54965 просмотра
Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами

Трое детей были госпитализированы в Киеве после употребления шоколада, содержащего наркотики, такие как каннабис и псилоцибин, с такими симптомами, как нарушение сознания, галлюцинации и рвота.

Киев •   •  11986 просмотра
В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами

Апрельские грозы на выходных: синоптики дали прогноз

Завтра ночью без осадков, днем в Украине кратковременные дожди, местами грозы, в понедельник без осадков, температура ночью 3-9° тепла, днем 13-22°.

Общество •   •  10327 просмотра
Апрельские грозы на выходных: синоптики дали прогноз