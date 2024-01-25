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Гуманітарна допомога дітям у Херсоньскій області: міжнародні спеціалісти допоможуть в роботі з уразливими родинами

Гуманітарна допомога дітям у Херсоньскій області: міжнародні спеціалісти допоможуть в роботі з уразливими родинами

Київ • УНН

 • 41911 перегляди

Херсонська обласна військова адміністрація та ЮНІСЕФ співпрацюють задля допомоги вразливим дітям та сім'ям. Вони мають намір створювати мобільні бригади, надавати психосоціальну підтримку, навчати соціальних працівників та підтримувати простір для підтримки дітей.

Херсонська ОВА та спеціалісти з питань захисту дітей (UNICEF) обговорили подальшу співпрацю у напрямку надання допомоги на території області вразливим дітям та їхнім родинам. Також продовжиться матеріально-технічна допомога закладам освіти і створення дитячих просторів для підтримки дітей та їхніх батьків, передає УНН.

Деталі

До Херсона завітала делегація Представництва Організації Об’єднаних Націй в Україні (ООН), яка займається реалізацією проєктів, націлених на захист прав дітей та надання грошової допомоги патронатним та опікунським родинам, прийомним сім’ям. Згідно з офіційною інформацією, зі спеціалістами з питань захисту дітей (UNICEF) зустрівся заступник начальника Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

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Серед ключових тем обговорення, йшлося про питання захисту дітей в Херсонській області та подальшу співпрацю у цьому напрямку: створення мобільних бригад для роботи із уразливими родинами, проведення лекцій для батьків з метою психосоціальної підтримки, навчання соціальних працівників для якісного надання послуг вразливим дітям та їхнім родинам.

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Також вказується що буде продовжена робота зі створення дитячих просторів для підтримки дітей та їхніх батьків і надання матеріально-технічної допомоги закладам освіти.

Нагадаємо

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, в ході зустрічі з представниками Одеської ОВА, обговорив продовження та посилення допомоги УВКБ ООН людям, що постраждали внаслідок російських обстрілів на Одещині та ВПО.

Також УНН повідомляв, що у Telegram президента України Володимира Зеленського з’явилось відео про те, як проживають повітряну тривогу українські діти.

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