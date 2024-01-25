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Ще чотирьох українських дітей вдалось повернути з рф та ТОТ

Ще чотирьох українських дітей вдалось повернути з рф та ТОТ

Київ • УНН

 • 63156 перегляди

Українська організація Save Ukraine нещодавно завершила свою 15-ту рятувальну місію, успішно повернувши з росії та тимчасово окупованих територій ще чотирьох дітей, деякі з яких не бачили своїх родин майже два роки.

В Україну повернули ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих території та росії. Деякі з них не бачилися з рідними майже два роки. Про це повідомив засновник та керівник українській організації Save Ukraine Микола Кулеба, повідомляє УНН.

Іще 4 українських дітей нашій команді Save Ukraine вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій та росії. Діти нарешті зустрілися зі своїми рідними після тривалого розлучення. Деякі з них не бачилися майже два роки. Декого — батьки не могли забрати вже кілька місяців, і дитину росіяни хотіли віддати в реабілітаційний центр. На щастя, ці випробування вже позаду, і зараз усі діти в безпеці

- написав Микола Кулеба у Telegram.

За його словами, це вже 15 рятувальна місія Save Ukraine, і всього організації вдалося повернути вже 231 українську дитину з росії та тимчасово окупованих територій.

 Доповнення

Постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк в інтерв'ю УНН розповів, що на цьогорічній зимовій сесії ПАРЕ основним питанням буде повернення українських дітей, яких викрала росія.  

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