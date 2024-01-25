Еще четырех украинских детей удалось вернуть из рф и ВОТ

В Украину вернули еще четырех детей с временно оккупированных территории и россии. Некоторые из них не виделись с родными почти два года. Об этом сообщил основатель и руководитель украинской организации Save Ukraine Николай Кулеба, сообщает УНН.

Еще 4 украинских детей нашей команде Save Ukraine удалось спасти с временно оккупированных территорий и россии. Дети наконец встретились со своими родными после длительного развода. Некоторые из них не виделись почти два года. Некоторых - родители не могли забрать уже несколько месяцев, и ребенка россияне хотели отдать в реабилитационный центр. К счастью, эти испытания уже позади, и сейчас все дети в безопасности - написал Николай Кулеба в Telegram.

По его словам, это уже 15 спасательная миссия Save Ukraine, и всего организации удалось вернуть уже 231 украинского ребенка из россии и временно оккупированных территорий.

Дополнение

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк в интервью УНН рассказал, что на нынешней зимней сессии ПАСЕ основным вопросом будет возвращение украинских детей, которых похитила россия.