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Зеленський показав, як проживають повітряну тривогу українські діти

Зеленський показав, як проживають повітряну тривогу українські діти

Київ • УНН

 • 104932 перегляди

Зеленський наголошує на боротьбі України за свій народ, закликаючи до подальшої глобальної підтримки та справедливості проти російської агресії. Він обіцяє відновити нормальне життя і притягнути росію до відповідальності.

У телеграм Президента України Володимира Зеленського з’явилось відео про те, як проживають повітряну тривогу українські діти. Глава держави також зауважив, що Україна б’ється "не за щось абстрактне", а за людей, "які заслуговують на мирне життя без повітряних тривог", передає УНН.

Кожен, хто бʼється та працює заради України, і кожен у світі, хто нам допомагає, захищає не щось абстрактне, а наших людей, наших дітей, які просто хочуть жити. Мільйони маленьких українців і українок, які заслуговують на мирне життя без повітряних тривог і на справедливе й гідне ставлення до свого народу. Ми виборемо це.

– написав Президент під відео.

Деталі

Зеленський пообіцяв, що Україна відновить нормальне життя для всіх своїх людей. І наголосив що світова спільнота разом з українцями має подбати про повну відповідальність росії за все скоєне проти України.

Український глава держави також наголосив, що цьогоріч має продовжитись робота над посиленням санкцій проти рф, а також над притягненням до кримінальної відповідальності російських воєнних злочинців, які викрадають наших дітей.

"Україна заслуговує на перемогу в цій битві на захист життя", – завершив свій допис Зеленський.

Готує кримських дітей до війни в Україні: соратниця аксьонова отримала підозру в колабораціонізмі04.01.24, 16:16 • 23201 перегляд

Нагадаємо

Президент росії володимир путін видав наказ про присвоєння українським дітям- сиротам та дітям, які залишилися без батьківського піклування, громадянства рф. Це зроблено для того, щоб депортованих українських дітей "юридично" не залишилось на території рф

Тетяна Салганік

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