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zelenskii-pokazal-kak-prozhivayut-vozdushnuyu-trevogu-ukrainskie-deti

Зеленский показал, как проживают воздушную тревогу украинские дети

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 16:15  •  25429 просмотра

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Зеленский отмечает борьбу Украины за свой народ, призывая к дальнейшей глобальной поддержке и справедливости против российской агрессии. Он обещает восстановить нормальную жизнь и привлечь россию к ответственности.

В телеграм Президента Украины Владимира Зеленского появилось видео о том, как проживают воздушную тревогу украинские дети. Глава государства также отметил, что Украина сражается "не за что-то абстрактное", а за людей, "которые заслуживают мирной жизни без воздушных тревог", передает УНН.

Каждый, кто сражается и работает ради Украины, и каждый в мире, кто нам помогает, защищает не что-то абстрактное, а наших людей, наших детей, которые просто хотят жить. Миллионы маленьких украинцев и украинок, которые заслуживают мирной жизни без воздушных тревог и справедливого и достойного отношения к своему народу. Мы выберем это.

- написал Президент под видео.

Детали

Зеленский пообещал, что Украина восстановит нормальную жизнь для всех своих людей. И подчеркнул что мировое сообщество вместе с украинцами должно позаботиться о полной ответственности россии за все совершенное против Украины.

Украинский глава государства также подчеркнул, что в этом году должна продолжиться работа над усилением санкций против рф, а также над привлечением к уголовной ответственности российских военных преступников, которые похищают наших детей.

"Украина заслуживает победы в этой битве в защиту жизни", - завершил свое сообщение Зеленский.

Готовит крымских детей к войне в Украине: соратница аксенова получила подозрение в коллаборационизме04 январь 2024, 14:16 • 21782 просмотра

Напомним

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