Зеленский показал, как проживают воздушную тревогу украинские дети

В телеграм Президента Украины Владимира Зеленского появилось видео о том, как проживают воздушную тревогу украинские дети. Глава государства также отметил, что Украина сражается "не за что-то абстрактное", а за людей, "которые заслуживают мирной жизни без воздушных тревог", передает УНН.

Каждый, кто сражается и работает ради Украины, и каждый в мире, кто нам помогает, защищает не что-то абстрактное, а наших людей, наших детей, которые просто хотят жить. Миллионы маленьких украинцев и украинок, которые заслуживают мирной жизни без воздушных тревог и справедливого и достойного отношения к своему народу. Мы выберем это. - написал Президент под видео.

Детали

Зеленский пообещал, что Украина восстановит нормальную жизнь для всех своих людей. И подчеркнул что мировое сообщество вместе с украинцами должно позаботиться о полной ответственности россии за все совершенное против Украины.

Украинский глава государства также подчеркнул, что в этом году должна продолжиться работа над усилением санкций против рф, а также над привлечением к уголовной ответственности российских военных преступников, которые похищают наших детей.

"Украина заслуживает победы в этой битве в защиту жизни", - завершил свое сообщение Зеленский.

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Напомним

Президент россии владимир путин издал приказ о присвоении украинским детям-сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки, гражданства рф. Это сделано для того, чтобы депортированных украинских детей "юридически" не осталось на территории рф