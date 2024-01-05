Зеленский показал, как проживают воздушную тревогу украинские дети
Киев • УНН
Зеленский отмечает борьбу Украины за свой народ, призывая к дальнейшей глобальной поддержке и справедливости против российской агрессии. Он обещает восстановить нормальную жизнь и привлечь россию к ответственности.
В телеграм Президента Украины Владимира Зеленского появилось видео о том, как проживают воздушную тревогу украинские дети. Глава государства также отметил, что Украина сражается "не за что-то абстрактное", а за людей, "которые заслуживают мирной жизни без воздушных тревог", передает УНН.
Каждый, кто сражается и работает ради Украины, и каждый в мире, кто нам помогает, защищает не что-то абстрактное, а наших людей, наших детей, которые просто хотят жить. Миллионы маленьких украинцев и украинок, которые заслуживают мирной жизни без воздушных тревог и справедливого и достойного отношения к своему народу. Мы выберем это.
Детали
Зеленский пообещал, что Украина восстановит нормальную жизнь для всех своих людей. И подчеркнул что мировое сообщество вместе с украинцами должно позаботиться о полной ответственности россии за все совершенное против Украины.
Украинский глава государства также подчеркнул, что в этом году должна продолжиться работа над усилением санкций против рф, а также над привлечением к уголовной ответственности российских военных преступников, которые похищают наших детей.
"Украина заслуживает победы в этой битве в защиту жизни", - завершил свое сообщение Зеленский.
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Напомним
Президент россии владимир путин издал приказ о присвоении украинским детям-сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки, гражданства рф. Это сделано для того, чтобы депортированных украинских детей "юридически" не осталось на территории рф
Зеленский показал, как проживают воздушную тревогу украинские дети
Зеленский отмечает борьбу Украины за свой народ, призывая к дальнейшей глобальной поддержке и справедливости против российской агрессии. Он обещает восстановить нормальную жизнь и привлечь россию к ответственности.
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