Гуманитарная помощь детям в Херсонской области: международные специалисты помогут в работе с уязвимыми семьями

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  167476 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  171665 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  153761 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Новости по теме

Гуманитарная помощь детям в Херсонской области: международные специалисты помогут в работе с уязвимыми семьями

Херсонская областная военная администрация и ЮНИСЕФ сотрудничают для помощи уязвимым детям и семьям. Они намерены создавать мобильные бригады, оказывать психосоциальную поддержку, обучать социальных работников и поддерживать пространство для поддержки детей.

Общество •   •  24343 просмотра
Гуманитарная помощь детям в Херсонской области: международные специалисты помогут в работе с уязвимыми семьями

Развозят по военным базам и промзонам: в Мариуполе оккупанты прячут БК

Оккупационные войска рф в Мариуполе развозят БК по всем промышленным зонам, вероятно, ожидая крупную партию оружия.

Война •   •  23666 просмотра
Развозят по военным базам и промзонам: в Мариуполе оккупанты прячут БК

Президент Латвии поддерживает одностороннее решение запретить импорт российского зерна в страну, не дожидаясь европейских санкций

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс поддерживает односторонний запрет на импорт российского зерна. Это решение рассматривается, как способ противостоять использованию россией продовольствия в качестве гибридного оружия.

Политика •   •  22807 просмотра
Президент Латвии поддерживает одностороннее решение запретить импорт российского зерна в страну, не дожидаясь европейских санкций

Совбез ООН проведет экстренное заседание по Ил-76

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, чтобы обсудить падение российского самолета Ил-76.

Война •   •  20972 просмотра
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Ил-76

Украина не увидела никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей - Лубинец о якобы военнопленных на "Ил-76"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что пока нет признаков того, что на борту разбитого российского самолета Ил-76 находилось большое количество людей.

Война •   •  20458 просмотра
Украина не увидела никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей - Лубинец о якобы военнопленных на "Ил-76"

Болгария хочет забрать у россии курорт на побережье Черного моря

В Болгарии депутаты из правящего большинства готовят закон, который позволит забрать российский туристический курорт "Камчия" и передать его под контроль государства.

Новости Мира •   •  21116 просмотра
Болгария хочет забрать у россии курорт на побережье Черного моря

Во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв

Возле железнодорожного вокзала в оккупированном Бердянске прогремел взрыв, причина которого пока не установлена. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Война •   •  21906 просмотра
Во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв

Падение российского самолета "Ил-76": СБУ открыла производство

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование катастрофы самолета рф "Ил-76" в белгородской области.

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Падение российского самолета "Ил-76": СБУ открыла производство

Для ударов по Украине враг впервые использовал старые советские ракеты П-35 - Александр Рувин

россия впервые применила старые советские ракеты П-35 в атаках на Украину, сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

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Для ударов по Украине враг впервые использовал старые советские ракеты П-35 - Александр Рувин

Еще четырех украинских детей удалось вернуть из рф и ВОТ

Украинская организация Save Ukraine недавно завершила свою 15-ю спасательную миссию, успешно вернув изроссии и временно оккупированных территорий еще четырех детей, некоторые из которых не видели своих семей почти два года.

Война •   •  34557 просмотра
Еще четырех украинских детей удалось вернуть из рф и ВОТ