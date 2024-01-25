Гуманитарная помощь детям в Херсонской области: международные специалисты помогут в работе с уязвимыми семьями
Херсонская областная военная администрация и ЮНИСЕФ сотрудничают для помощи уязвимым детям и семьям. Они намерены создавать мобильные бригады, оказывать психосоциальную поддержку, обучать социальных работников и поддерживать пространство для поддержки детей.
Развозят по военным базам и промзонам: в Мариуполе оккупанты прячут БК
Оккупационные войска рф в Мариуполе развозят БК по всем промышленным зонам, вероятно, ожидая крупную партию оружия.
Президент Латвии поддерживает одностороннее решение запретить импорт российского зерна в страну, не дожидаясь европейских санкций
Президент Латвии Эдгар Ринкевичс поддерживает односторонний запрет на импорт российского зерна. Это решение рассматривается, как способ противостоять использованию россией продовольствия в качестве гибридного оружия.
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Ил-76
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, чтобы обсудить падение российского самолета Ил-76.
Украина не увидела никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей - Лубинец о якобы военнопленных на "Ил-76"
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что пока нет признаков того, что на борту разбитого российского самолета Ил-76 находилось большое количество людей.
Болгария хочет забрать у россии курорт на побережье Черного моря
В Болгарии депутаты из правящего большинства готовят закон, который позволит забрать российский туристический курорт "Камчия" и передать его под контроль государства.
Во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв
Возле железнодорожного вокзала в оккупированном Бердянске прогремел взрыв, причина которого пока не установлена. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
Падение российского самолета "Ил-76": СБУ открыла производство
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование катастрофы самолета рф "Ил-76" в белгородской области.
Для ударов по Украине враг впервые использовал старые советские ракеты П-35 - Александр Рувин
россия впервые применила старые советские ракеты П-35 в атаках на Украину, сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Еще четырех украинских детей удалось вернуть из рф и ВОТ
Украинская организация Save Ukraine недавно завершила свою 15-ю спасательную миссию, успешно вернув изроссии и временно оккупированных территорий еще четырех детей, некоторые из которых не видели своих семей почти два года.