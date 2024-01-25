Гуманитарная помощь детям в Херсонской области: международные специалисты помогут в работе с уязвимыми семьями

Херсонская ОВА и специалисты по вопросам защиты детей (UNICEF) обсудили дальнейшее сотрудничество в направлении оказания помощи на территории области уязвимым детям и их семьям. Также продолжится материально-техническая помощь учебным заведениям и создание детских пространств для поддержки детей и их родителей, передает УНН.

Детали

Херсон посетила делегация Представительства Организации Объединенных Наций в Украине (ООН), которая занимается реализацией проектов, нацеленных на защиту прав детей и оказание денежной помощи патронатным и опекунским семьям, приемным семьям. Согласно официальной информации, со специалистами по вопросам защиты детей (UNICEF) встретился заместитель начальника Херсонской ОГА Ярослав Шанько.

Среди ключевых тем обсуждения, речь шла о вопросах защиты детей в Херсонской области и дальнейшее сотрудничество в этом направлении: создание мобильных бригад для работы с уязвимыми семьями, проведение лекций для родителей с целью психосоциальной поддержки, обучение социальных работников для качественного предоставления услуг уязвимым детям и их семьям.

Херсонщина снова под обстрелами: россияне ранили пожилых супругов

Также указывается что будет продолжена работа по созданию детских пространств для поддержки детей и их родителей и оказания материально-технической помощи учебным заведениям.

Напомним,

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, в ходе встречи с представителями Одесской ОВА, обсудил продолжение и усиление помощи УВКБ ООН людям, пострадавшим в результате российских обстрелов в Одесской области и ВПЛ.

Также УНН сообщал, что в Telegram президента Украины Владимира Зеленского появилось видео о том, как проживают воздушную тревогу украинские дети.

Еще четырех украинских детей удалось вернуть из рф и ВОТ