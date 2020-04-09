Вред 5G и смерть Бориса Джонсона, как способ посеять панику: опасные мифы о COVID-19

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Киев  •  УНН

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Кто, как и для чего распространяет фейки 

КИЕВ. 9 апреля. УНН. С появлением COVID-19, большое количество людей стало свидетелями распространения значительного количества новостей, мифов и дезинформации о новом коронавирусе. Более того, Всемирная организация здравоохранения в какой-то момент даже заявила, что вспышка COVID-19 и реагирование на нее сопровождались массивной “инфодемией”, которую ВОЗ описывает как изобилие информации — где-то точной, где-то — нет, что затрудняет поиск достоверных данных и их источников. УНН с помощью Bellingcat и EU vs Disinfo поможет разобраться, где правда, а где вымысел, и как это понять.

Так, согласно аналитикам проекта “ЕС против дезинформации” (EU vs Disinformation), на сегодня наблюдается значительное количество ложной информации. 

Самые актуальные фейки, по оценкам аналитиков, включают:

— коронавирус — это биологическое оружие, которое альтернативно используется Китаем, США, Великобританией или даже Россией (с целью уничтожения ЕС и НАТО);

— вспышка коронавируса произошла не в китайском городе Ухань — США скрывают его истинное происхождение, которое на самом деле принадлежит американским лабораториям;

— вспышка была вызвана мигрантами, а мигранты распространяют вирус в ЕС;

— коронавирус связан с 5G (к примеру, Ухань был испытательным полигоном 5G);

— шенген больше не существует — европейцы находятся в карантине, но мигранты могут свободно передвигаться;

— коронавирус это обман, его не существует;

— ЕС может ввести массовые прививки;

— существуют природные средства для лечения вируса;

— разные теории заговора: исторические прогнозы о пандемии, эпидемиях, поражающих планету, секретное “глубинное государство” пытается контролировать рост населения, пандемия, ведущая к Третьей мировой войне и т.д.

Среди фейковых новостей, распространившихся последнее время довольно заметным было известие о смерти британского премьер-министра Бориса Джонсона, которого реанимировали в начале недели. 

This is pinging around and obviously fake. Really bad. pic.twitter.com/L0cEXZMZUW

— Mark Di Stefano (@MarkDiStef) April 7, 2020

Если же разбивать дезинформацию на подгруппы, отталкиваясь от предполагаемого источника, аналитики предлагают следующую вариацию:

Прокремлевская дезинформация

Коронавирус — это беспощадная и ежедневная тема в прокремлевских СМИ, в том числе государственных, считают в EU vs Disinfo. По состоянию на 19 марта оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (англ. East StratCom Task Force) собрала более 110 случаев дезинформации, связанной с коронавирусом с 22 января 2020 года.

“Эти сообщения характерны для устоявшейся стратегии Кремля по использованию дезинформации для усиления разногласий, сеяния недоверия и хаоса и усугубления кризисных ситуаций и проблем, вызывающих общественное беспокойство”, — говорят аналитики.

Согласно аналитическому онлайн-инструменту Buzzsumo, который позволяет узнавать, какой контент популярен по темам или на любом веб-сайте, RT Spanish стабильно держится в топ-20 самых популярных источников (в Twitter, Facebook и Reddit), когда это касается информации, связанной с коронавирусом.

Существуют также заметные различия в стратегиях дезинформации Кремля по отношению к внутренней и международной аудитории:

Сообщения, предназначенные для российской аудитории, описывают вирус как форму иностранной агрессии, например, утверждая, что коронавирус появился из секретных лабораторий США или Запада, и подчеркивая, что проблемы, связанные с этим вирусом, в основном затрагивают зарубежные и демократические страны, в то время как Россия борется со вспышкой.

Сообщения, предназначенные для международной аудитории (на английском, итальянском, испанском и арабском языках и других языках) сосредоточены главным образом на теориях заговора о “глобальных элитах”, которые преднамеренно создают оружие или используют вирус для своих собственных целей. Здесь цель состоит в том, чтобы вызвать недоверие к национальным и европейским властям и системам здравоохранения, международным учреждениям и научным экспертам, среди других.

Освещение информации, связанное с регионом MENA (БВСА, Ближний Восток и Северная Африка)

В регионе БВСА вспышка использовалась властями, террористическими организациями и видными авторитетами для продвижения геополитических планов:

ИГ использует распространенные хэштеги (в том числе о коронавирусе) для распространения своих собственных сообщений в своих целях.

Коронавирус был использован для разжигания ненависти и разжигания суннитско-шиитской конфронтации в регионе.

Вспышка также использовалась против Ирана для распространения антииранских настроений, утверждая, что коронавирус является агрессивной атакой Ирана, которая превратила вирус в политический инструмент, а также из самого Ирана, где утверждают, что вирус может быть биологическое оружие из США.

Освещение, связанно с регионом Западных Балкан

Ложные новости и дезинформация относительно COVID-19 также наблюдались в информационной среде Западных Балкан. Такие материалы, как “вирус был разработан в лаборатории для борьбы с Китаем и Ираном” наблюдались в СМИ всего региона. Существует несколько рисков, связанных с распространением связанной с коронавирусом дезинформации на Западных Балканах, к ним аналитики причисляют:

  • Возможность использования в ходе текущих предвыборных дебатов и дискредитации противников теориями заговора, например, в контексте предстоящих выборов в Сербии и Северной Македонии.
  • Может быть оружием против мигрантов.
  • Может использоваться зарубежными источниками для манипулирования локальным информационным пространством.

Инфопотоки, связанные с Китаем

Публичное освещение информации, связанной с коронавирусом и Китаем, включает в себя вопрос о цензуре со стороны Коммунистической партии Китая и цель партии заявить о себе как о сильной и успешной перед лицом пандемии. Китайские платформы YY и WeChat также, согласно наблюдению спецов, автоматически подвергают цензуре посты с критикой правительства Китая. Некоторые из основных прокитайских мифов включают следующее:

  • Китай и особенно Си Цзиньпин сделали замечательную работу по сдерживанию коронавируса; Централизованное государство, такое как Китай, на самом деле является активом в таком кризисе, потому что процессы (и граждане) могут контролироваться более тщательно.
  • Запад, и особенно Соединенные Штаты, должны быть благодарны Китаю за его быструю реакцию и сдерживание вируса — Запад и особенно США работали слишком медленно и сейчас в полном смятении из-за вируса.
  • Вирус не возник в Китае, он происходит откуда-то еще (скорее всего, из США).
  • Запад использовал вирус, чтобы нанести вред Китаю и распространить антикитайские настроения, за что он должен принести извинения Китаю и китайскому народу.

Почему же возникает такое количество фейков о коронавирусе? Об этом порассуждали журналисты авторитетного ресурса Bellingcat.

Так, по мнению расследователей, такая проблема во время пандемии может возникать пор ряду причин.

Во-первых, распространенность фейков как-бы “нормализует дезинформацию”, помогая подорвать общее доверие к правительству и средствам массовой информации. Это является особенно негативным фактором, поскольку передача важной информации надёжными каналами может и действительно спасает жизни.

Во-вторых, даже фейки из наилучших побуждений создают своего рода “белый шум” в социальных сетях, считают журналисты. Такие вбросы насыщают информационную экосистему, отвлекая внимание в критическое время.

В-третьих, дезинформация может служить оружием чиновников, стремящихся переложить вину за распространение вируса.

В-четвёртых, фейки и дезинформация могут привести к панике, растерянности и смерти. Они могут подорвать критическую инфраструктуру. Они могут даже вызвать давку в вашем местном супермаркете.

“В конце концов, что если завтра какой-нибудь популярный гуру здравоохранения YouTube решит, что органические каперсы „определенно“ излечивают коронавирус? Непосредственная физическая опасность может быть результатом дезинформации”, — предполагают аналитики.

По этим причинам Bellingcat разработал целый спектр бесплатных инструментов и руководств для проведения онлайн-расследований, которые можно найти на сайте ресурса. 

Отметим, ранее УНН собрал для вас список надёжных ресурсов, распространяющих достоверные данные о COVID-19. 

Украинские Национальные Новости

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