Шкода від 5G та смерть Бориса Джонсона, як спосіб посіяти паніку: небезпечні міфи про COVID-19

КИЇВ. 9 квітня. УНН. З появою COVID-19, більшість людей стали свідками поширення значної кількості новин, міфів і дезінформації про новий коронавірус. Більш того, Всесвітня організація охорони здоров'я в якийсь момент навіть заявила, що спалах COVID-19 та реагування на нього супроводжувалися масивною "інфодемією", яку ВООЗ описує як розмаїття інформації - десь точної, десь - ні, що ускладнює пошук достовірних даних та їхніх джерел. УНН з допомогою Bellingcat і EU vs Disinfo допоможе розібратися, де правда, а де вигадка, і як це зрозуміти.

Так, згідно з аналітиками проекту "ЄС проти дезінформації" (EU vs Disinformation), на сьогодні спостерігається значна кількість неправдивої інформації.

Найактуальніші фейки, за оцінками аналітиків, наступні:

- коронавірус - це біологічна зброя, яка альтернативно використовується Китаєм, США, Великобританією або навіть Росією (з метою знищення ЄС і НАТО);

- спалах коронавірусу відбувся не в китайському місті Ухань - США приховують його справжнє походження, яке насправді належить американським лабораторіям;

- спалах був викликаний мігрантами, а мігранти поширюють вірус в ЄС;

- коронавірус пов'язаний з 5G (наприклад, Ухань був випробувальним полігоном 5G);

- шенген більше не існує - європейці перебувають в карантині, але мігранти можуть вільно пересуватися;

- коронавірус це обман, його не існує;

- ЄС може ввести масові щеплення;

- існують природні засоби для лікування вірусу;

- різні теорії змови: історичні прогнози про пандемію, епідемії, що вражають планету, секретна "глибинна держава" намагається контролювати зростання населення, пандемія, яка веде до Третьої світової війни і т.д.

Серед фейковий новин, що поширилися останнім часом досить помітною була звістка про смерть британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, якого реанімували на початку тижня.

This is pinging around and obviously fake. Really bad. pic.twitter.com/L0cEXZMZUW

- Mark Di Stefano (@MarkDiStef) April 7, 2020

Якщо ж розбивати дезінформацію на підгрупи, відштовхуючись від передбачуваного джерела, аналітики пропонують наступну варіацію:

Прокремлівська дезінформація

Коронавірус - це нещадна і щоденна тема в прокремлівських ЗМІ, в тому числі державних, вважають в EU vs Disinfo. Станом на 19 березня оперативна робоча група зі стратегічних комунікацій (англ. East StratCom Task Force) зібрала понад 110 випадків дезінформації, пов'язаної з коронавірусів з 22 січня 2020 року.

"Ці повідомлення характерні для усталеної стратегії Кремля по використанню дезінформації для посилення розбіжностей, сіяння недовіри і хаосу, і збільшення кризових ситуацій і проблем, що викликають громадське занепокоєння", - говорять аналітики.

Згідно з аналітичним онлайн-інструментом Buzzsumo, який дозволяє дізнаватися, який контент популярний за темами або на будь-якому веб-сайті, RT Spanish стабільно тримається в топ-20 найпопулярніших джерел (в Twitter, Facebook і Reddit), коли це стосується інформації, пов'язаної з коронавірусом.

Існують також помітні відмінності в стратегіях дезінформації Кремля по відношенню до внутрішньої і міжнародної аудиторії:

Повідомлення, призначені для російської аудиторії, описують вірус як форму іноземної агресії, наприклад, стверджуючи, що коронавірус з'явився з секретних лабораторій США чи Заходу, і підкреслюючи, що проблеми, пов'язані з цим вірусом, в основному торкаються зарубіжних і демократичних країн, в той час як Росія бореться зі спалахом.

Повідомлення, призначені для міжнародної аудиторії (англійською, італійською, іспанською та арабською мовами та іншими мовами) зосереджені головним чином на теоріях змови "глобальних еліт", які навмисно створюють зброю або використовують вірус для своїх власних цілей. Тут мета полягає в тому, щоб викликати недовіру до національної і європейської влади та систем охорони здоров'я, міжнародних інституцій та наукових експертів, серед інших.

Освітлення інформації, пов'язане з регіоном MENA (БСПА, Близький Схід і Північна Африка)

В регіоні БСПА спалах був використаний владою, терористичними організаціями та видатними авторитетами для просування геополітичних планів:

ІГ використовує поширені хештеги (в тому числі про коронавіруси) для поширення своїх власних повідомлень в своїх цілях.

Коронавірус був використаний для розпалювання ненависті і розпалювання сунітсько-шиїтського конфронтації в регіоні.

Спалах також використовувався проти Ірану для поширення антиіранських настроїв, стверджуючи, що коронавірус є агресивною атакою Ірану, яка перетворила вірус в політичний інструмент, а також з самого Ірану, де стверджують, що вірус може бути біологічною зброєю з США.

Висвітлення, пов'язане з регіоном Західних Балкан

Хибні новини і дезінформація щодо COVID-19 також спостерігалися в інформаційному середовищі Західних Балкан. Такі матеріали, як "вірус був розроблений в лабораторії для боротьби з Китаєм та Іраном" спостерігалися в ЗМІ всього регіону. Існує кілька ризиків, що тягне за собою розповсюдження пов'язаної з коронавірусів дезінформації на Західних Балканах, до них аналітики зараховують:



Можливість використання в ході поточних передвиборних дебатів та дискредитації противників теоріями змови, наприклад, в контексті майбутніх виборів в Сербії і Північної Македонії.



Може бути зброєю проти мігрантів.



Може використовуватися закордонними джерелами для маніпулювання локальним інформаційним простором.



Інфопотокі, пов'язані з Китаєм

Публічне висвітлення інформації, пов'язаної з коронавірусом і Китаєм, включає в себе питання про цензуру з боку Комуністичної партії Китаю та метою партії заявити про себе як про сильну і успішну перед викликами пандемії. Китайські платформи YY і WeChat також, згідно спостереження спеців, автоматично піддають цензурі пости з критикою уряду Китаю.

Деякі з основних прокитайських міфів включають таке:



Китай і особливо Сі Цзіньпін зробили чудову роботу зі стримування коронавірусу; Централізована держава, така як Китай, насправді є активом в такій кризі, тому що процеси (і громадяни) можуть контролюватися більш ретельно.



Захід, і особливо Сполучені Штати, повинні бути вдячні Китаю за його швидку реакцію та стримування вірусу - Захід і особливо США працювали занадто повільно і зараз в повному сум'ятті через вірус.



Вірус не виник в Китаї, він походить ще звідкісь (швидше за все, з США).



Захід використовував вірус, щоб завдати шкоди Китаю і поширити антикитайські настрої, за що він повинен принести вибачення Китаю та китайському народові.



Чому ж виникає така кількість фейків про коронавірус? Над цим розмірковували журналісти авторитетного ресурсу Bellingcat.

Так, на думку розслідувачів, така проблема під час пандемії може виникати з низки причин.

По-перше, поширеність фейків ніби "нормалізує дезінформацію", допомагаючи підірвати загальну довіру до уряду і до засобів масової інформації. Це є особливо негативним фактором, оскільки передача важливої інформації надійними каналами може і справді врятувати життя.

По-друге, навіть фейки з найкращих спонукань створюють свого роду "білий шум" в соціальних мережах, вважають журналісти. Такі вкидання насичують інформаційну екосистему, відволікаючи увагу в критичний час.

По-третє, дезінформація може служити зброєю чиновників, які прагнуть перекласти провину за поширення вірусу.

По-четверте, фейки і дезінформація можуть призвести до паніки, розгубленості і смерті. Вони можуть підірвати критичну інфраструктуру. Вони можуть навіть викликати тисняву в вашому місцевому супермаркеті.

"Врешті-решт, якщо завтра який-небудь популярний гуру охорони здоров'я YouTube вирішить, що органічні каперси "безумовно" виліковують коронавірус? Безпосередня фізична небезпека може бути результатом дезінформації", - припускають аналітики.

З цих причин Bellingcat розробив цілий спектр безкоштовних інструментів та посібників для проведення онлайн-розслідувань, які можна знайти на сайті ресурсу.

Відзначимо, раніше УНН зібрав для вас список надійних ресурсів, що поширюють достовірні дані про COVID-19.