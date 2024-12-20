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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шесть посольств в Киеве пострадали от удара рф: МИД сообщил о последствиях

Шесть посольств в Киеве пострадали от удара рф: МИД сообщил о последствиях

Киев  •  УНН

 • 5959 просмотра

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В результате обстрела рф в Киеве повреждено здание с 6 посольствами, включая выбитые окна и поврежденные потолки. Среди дипломатов пострадавших нет.

В результате удара рф 20 декабря в Киеве были повреждены шесть посольств, расположенных в одном здании, среди которых дипучреждения Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. Информация о пострадавших дипломатах отсутствует. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

"Сегодня в результате обстрела был поврежден ряд посольств. Все они расположены в одном здании, которое получило ряд повреждений. Это посольства: Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории", - сказал Тихий.

По его словам, в посольствах выбиты окна, двери и кое-где фрагменты потолков.

"Абсолютно варварское нападение со стороны россии по дипломатическим учреждениям. В мире - это пересечение всех возможных красных линий и международных правил. Ударами по дипучреждениям россия снова подтверждает свой статус варвара", - подчеркнул представитель МИД.

Тихий отметил, что украинская сторона уже проводит оценку уровня повреждений и занимается ликвидацией последствий.

"По нашей информации, никто из иностранных дипломатов не пострадал", - добавил он.

Напомним 

В результате ракетной атаки по Киеву 12 человек пострадали, 6 госпитализированы, один человек погиб. 

Повреждены жилые дома, офисы и теплосеть, без отопления остались 630 домов и десятки социальных объектов.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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