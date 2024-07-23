Киев • УНН
США окажут поддержку Армении в совершенствовании сферы безопасности. Гражданский советник из армии США будет работать в Министерстве обороны Армении, способствуя укреплению армяно-американских отношений.
Программа оборонной реформы Госдепартамента США рассчитана оказать Еревану поддержку в совершенствовании безопасности. Представитель армии США будет работать в Министерстве обороны Армении. Пишет УНН со ссылкой на News Armenia.
Детали
США окажут поддержку Армении в совершенствовании управления сферой безопасности страны:
Сообщается о назначении представителя армии США в Министерство обороны Армении. В посольстве США подчеркнули, отвечая на запрос Арменпресс, что это будет способствовать укреплению армяно-американских отношений.
Выбор гражданского советника уже произведен, и к работе он приступит в этом году
При этом указывается, что представитель США окажет помощь в укреплении оборонных институтов Армении.
Он будет работать в Армении, имея регулярные рабочие контакты с посольством и Министерством обороны
Напомним
УНН сообщал, что Ереван может выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), организация, которую возглавляет рф. Об этом в во время выступления в парламенте заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
4 года беларусь тайно вооружала Азербайджан, что подтолкнуло Пашиняна заявить о выходе из ОДКБ - Politico14 июня 2024, 11:43 • 13917 просмотров