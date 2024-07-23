Программа оборонной реформы Госдепартамента США рассчитана оказать Еревану поддержку в совершенствовании безопасности. Представитель армии США будет работать в Министерстве обороны Армении. Пишет УНН со ссылкой на News Armenia.

Детали

США окажут поддержку Армении в совершенствовании управления сферой безопасности страны:

Сообщается о назначении представителя армии США в Министерство обороны Армении. В посольстве США подчеркнули, отвечая на запрос Арменпресс, что это будет способствовать укреплению армяно-американских отношений.

Выбор гражданского советника уже произведен, и к работе он приступит в этом году - сообщают СМИ.

При этом указывается, что представитель США окажет помощь в укреплении оборонных институтов Армении.

Он будет работать в Армении, имея регулярные рабочие контакты с посольством и Министерством обороны - говорится в сообщении.

Напомним

УНН сообщал, что Ереван может выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), организация, которую возглавляет рф. Об этом в во время выступления в парламенте заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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