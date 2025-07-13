Северная Корея поставляет России артиллерийские снаряды: на сегодня известно о передаче 12 миллионов 152-мм снарядов

С поставками артиллерийских снарядов для поддержки войны против Украины, КНДР продолжает поддерживать РФ в ее агрессии, пишет Yonhap News. А по данным KCNA, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал России продолжение поддержки в войне в Украине, передает УНН.

Детали

В Южной Корее военные подсчитали, что КНДР поставила России более 12 миллионов снарядов с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сейчас КНДР передала России около 28 тысяч контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.

Если рассчитывать по 152-мм снарядам, то (количество поставленных снарядов) вероятно превысило 12 миллионов - информирует разведка Южной Кореи.

В мае Многонациональная группа по мониторингу санкций (MSMT) сообщила, что Северная Корея предоставила 9 миллионов снарядов и реактивных систем залпового огня (РСЗО) и более 20 000 контейнеров. С тех пор поддержка Северной Кореей РФ продолжается, количество экспортируемых различных снарядов и других предметов продолжает расти.

Дополнение

В Северной Корее заявили, что хотят продолжать поддерживать Россию.

Ким Чен Ын пообещал России свою дальнейшую поддержку в войне в Украине. - передает северокорейское государственное информационное агентство KCNA.

Пхеньян готов "безоговорочно поддерживать все меры, принимаемые российским руководством для устранения причин кризиса в Украине", - сказал Ким Чен Ын.

Напомним

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своего визита в Северную Корею,