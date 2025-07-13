Північна Корея постачає росії артилерійські снаряди: на сьогодні відомо про передачу 12 мільйонів 152-мм снарядів

Із поставками артилерійських снарядів для підтримки війни проти України, КНДР продовжує підтримку рф у її агресії, пише Yonhap News. А за даними KCNA, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв росії продовження підтримки у війні в Україні, передає УНН.

Деталі

У Південній Кореї військові підрахували, що КНДР поставила росії понад 12 мільйонів снарядів з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Наразі КНДР передала росії близько 28 тисяч контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.

Якщо розраховувати за 152-мм снарядами, то (кількість поставлених снарядів) імовірно перевищила 12 мільйонів - інформує розвідка Південної Кореї.

У травні, Багатонаціональна група з моніторингу санкцій (MSMT) повідомила, що Північна Корея надала 9 мільйонів снарядів та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і понад 20 000 контейнерів. Відтоді підтримка Північною Кореєю рф продовжується, кількість експортованих різних снарядів та інших предметів продовжує зростати.

Доповнення

У Північній Кореї завили, що хочуть продовжувати підтримувати росію.

Кім Чен Ин пообіцяв Росії свою подальшу підтримку у війні в Україні. - передає північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA.

Пхеньян готовий "беззастережно підтримувати всі заходи, що вживаються російським керівництвом для усунення причин кризи в Україні", - сказав Кім Чен Ин.

Нагдаємо

Міністр закордонних справ росії сергій лавров зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином під час свого візиту до Північної Кореї,