Серый цвет стал самым популярным среди новых авто в Украине в 2026 году
Киев • УНН
36% новых автомобилей в Украине в 2026 году имеют серый цвет, лидером среди них является TOYOTA RAV-4. На втором месте белый цвет (28%), а черный замкнул тройку с 17%.
Самыми популярными в Украине в 2026 году являются автомобили серого цвета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.
Подробности
36% были серого цвета - популярным является кроссовер TOYOTA RAV-4. Вторым по популярности является белый цвет - 28% новых авто было продано.
Самым многочисленным из них стал RENAULT Duster.
Автомобили черного цвета выбрали 17% покупателей, и это третий результат.
В этой окраске чаще других регистрировались автомобили модели TOYOTA LC Prado. На авто зеленого цвета свой выбор остановили 7% автомобилистов. Первенство среди зеленых у RENAULT Duster. Замыкает пятерку самых популярных цветов - синий (5%). А лидер среди них - SUZUKI SX4 - говорится в сообщении.
Напомним
За первые шесть месяцев 2026 года в Украине было реализовано на 0,5% авто больше, чем в прошлом году.