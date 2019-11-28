Сергей Токарев: STEM is FEM отправит украинскую школьницу на Webit Festival Europe в Испанию

На образовательный модуль в Киеве пригласят 30 девушек, которые лучше остальных справятся с конкурсным заданием на сайте проекта http://stemisfem.org/. В конкурсе могут принять участие девушки-старшеклассницы со всей Украины, которые еще не поступили в вузы. Во время модуля они посетят компании украинского IT-сектора, познакомятся с женщинами, которые в нем работают, послушают образовательные лекции и выступления мотивирующих-спикеров. После этого состоится итоговый конкурс модуля, на котором участники будут соревноваться за главный приз — участие в Webit Festival Europe в Испании.

“Webit Festival Europe уже 12 лет является одним из ключевых европейских событий в сфере технологического бизнеса. В прошлом году фестиваль посетили 15 000 участников из 120 стран, перед ними выступали более 450 спикеров. Темой грядущего фестиваля станет взгляд в будущее. В последний год десятилетия на фестивале будут прогнозировать, каким будет мир благодаря новым технологиям уже завтра. К этому процессу присоединится украинская школьница, которая лучше справится с заданием от STEM is FEM”, — рассказывает Токарев.

Интересные призы ждут и еще двух девушек, которые займут второе место во время образовательного модуля. Они получат годовую подписку на онлайн-лекции от платформы Projector Online. Более 150 лекций о графическом дизайне, веб-дизайне и интерфейсах, менеджменте и маркетинге, разработке и game production будут доступны для них в течение года.

Победительница первого модуля проекта STEM is FEM по теме Биотехнологии Наталья Снигур недавно вернулась с Women in Tech Perspectywy в Варшаве. Конкурс на участие во втором модуле продлится на сайте проекта до 30 ноября.