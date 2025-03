Сергей Токарев: STEM is FEM отправит украинскую школьницу на Webit Festival Europe в Испанию

КИЕВ. 28 ноября. УНН. 14-15 декабря состоится второй модуль благотворительного образовательного проекта STEM is FEM на тему IT. Главным призом модуля станет участие в Webit Festival Europe, который состоится в Валенсии в следующем году. Об этом рассказывает один из инициаторов STEM is FEM, IT-бизнесмен и инвестор Сергей Токарев.