Сергій Токарєв: STEM is FEM відправить українську школярку на Webit Festival Europe в Іспанію

На освітній модуль в Києві запросять 30 дівчат, які найкраще впораються із відбірковим завданням на сайті проекту http://stemisfem.org/. У конкурсі можуть брати участь дівчата-старшокласниці з усієї України, які ще не поступили до вишів. Під час модулю вони відвідають компанії українського IT-сектору, познайомляться із жінками, які в ньому працюють, поставлять їм свої запитання, послухають освітні лекції і виступи мотивуючих-спікерок. Після цього відбудеться підсумковий конкурс модулю, на якому учасниці змагатимуться за головний приз — участь у Webit Festival Europe в Іспанії.

“Webit Festival Europe вже 12 років є однією з ключових європейських подій у сфері технологічного бізнесу. Минулого року фестиваль відвідали 15 тисяч учасників із 120 країн, перед ними виступали більше 450 спікерів. Цього року темою фестивалю стане погляд у майбутнє. В останній рік десятиріччя на фестивалі прогнозуватимуть, яким стане світ завдяки новим технологіям вже завтра. І саме до цих людей приєднається українська школярка, яка найкраще впорається із завданням від STEM is FEM”, — розповідає Токарєв.

Цікаві призи чекають і ще двох дівчат, які отримають друге місце під час освітнього модулю. Вони отримають річну підписку на онлайн-лекції від платформи Projector Online. Більше 150 лекцій про графічний дизайн, веб-дизайн і інтерфейси, менеджмент і маркетинг, розробку та game production будуть доступні для них протягом року.

Переможниця першого модулю проекту STEM is FEM на тему Біотехнології Наталія Снігур нещодавно повернулась з Women in Tech Perspectywy у Варшаві. Конкурс на участь у другому модулі триватиме на сайті до 30 листопада.