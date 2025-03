Сергій Токарєв: STEM is FEM відправить українську школярку на Webit Festival Europe в Іспанію

КИЇВ. 27 листопада. УНН. 14-15 грудня відбудеться другий модуль благодійного освітнього проекту STEM is FEM на тему IT. Головним призом модулю стане участь у Webit Festival Europe, що відбудеться у Валенсії в наступному році. Про це розповідає один із ініціаторів STEM is FEM, IT-бізнесмен та інвестор Сергій Токарєв.